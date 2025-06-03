OpenAI анонсировала ChatGPT нового поколения: что он будет уметь — Finance.ua
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OpenAI анонсировала ChatGPT нового поколения: что он будет уметь

Технологии&Авто
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OpenAI анонсировала ChatGPT нового поколения: что он будет уметь
OpenAI анонсировала ChatGPT нового поколения: что он будет уметь, edition.cnn.com
В рамках антимонопольного иска против Google стали известны стратегические планы OpenAI на 2025 год: компания планирует превратить ChatGPT в «AI-суперассистента», глубоко понимающего пользователя и выступающего интерфейсом в интернете.
Об этом сообщает The Verge.
«В первой половине следующего года мы начнем эволюцию ChatGPT в суперассистента: того, кто вас знает, понимает, что вам важно, и помогает с любой задачей, которую может выполнить умный, надежный, эмоционально интеллигентный человек с компьютером», — говорится в документе, датированном концом 2024 года.

Чего ждать

OpenAI считает, что модели, такие как 02 и 03, уже достаточно умны, чтобы надежно выполнять агентские задачи, а инструменты, например использование компьютера, могут усилить способность ChatGPT к действию.
«Суперассистент» описывается как «интеллектуальная сущность с T-образными навыками», способная выполнять как широкие, так и нишевые задачи. К широким задачам относятся ответы на вопросы, поиск жилья, контакт с юристом, планирование отпуска, управление календарями и отправка электронных писем. К нишевым задачам — программирование и другие специализированные действия.
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OpenAI также рассматривает возможность интеграции ChatGPT в различные устройства и платформы, чтобы он мог помогать пользователю в любой ситуации: дома — отвечать на вопросы и предлагать рецепты, в пути — находить лучшие рестораны и помогать с навигацией, на работе — составлять заметки и готовить презентации, а во время прогулок — помогать расслабиться и обдумать идеи.
Однако компания сталкивается с инфраструктурными вызовами из-за роста количества пользователей ChatGPT, что объясняет акцент генерального директора Сэма Альтмана на строительстве дата-центров. В документе также упоминается конкуренция со стороны крупных технологических компаний, таких как Apple, Meta и Google.
OpenAI планирует продвигать регулирование, которое позволит пользователям выбирать ChatGPT в качестве ассистента по умолчанию на разных платформах.
Компания отмечает свои сильные стороны: быстрорастущий продукт, узнаваемый бренд, лидерство в области исследований, особенно в мультимодальности и размышлениях, а также культура, ориентированная на скорость, смелые решения и самосовершенствование.
OpenAI считает, что поддержание этих преимуществ требует усилий, но при правильном подходе они могут сохраняться длительное время.
Таким образом OpenAI стремится сделать ChatGPT не просто инструментом, а постоянным спутником пользователя, способным помогать во всех аспектах жизни.
По материалам:
РБК-Україна
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