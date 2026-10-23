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Производители смартфонов стали использовать старые чипы памяти из-за дефицита

Технологии&Авто
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Мировой дефицит микросхем памяти заставляет производителей смартфонов искать необычные способы поддерживать производство.
По данным Counterpoint Research, некоторые компании начали использовать восстановленные чипы DRAM, извлеченные из старых смартфонов, компьютеров и серверов. Это помогает частично компенсировать недостаток компонентов, но одновременно вызывает вопрос о долговечности новых устройств.

Старые чипы возвращаются в производство

Во втором квартале 2026 г. несколько китайских производителей смартфонов существенно сократили производственные планы. Причиной стал рост цен на память и нестабильность поставок компонентов. Однако в конце третьего квартала некоторые компании стали пересматривать свои цели в сторону увеличения. Одним из факторов стала доступность большего количества переработанных чипов DRAM.
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Такую память извлекают из старых устройств, очищают и проверяют перед повторным использованием. После тестирования подходящие микросхемы могут устанавливаться в новые смартфоны. Некоторые производители, по сообщениям, даже рассматривают возможность использования восстановленной памяти исключительно в отдельных бюджетных моделях.
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Это позволяет снизить зависимость от новых компонентов и потенциально сдерживать себестоимость устройств. В то же время, повторное использование чипов не гарантирует, что смартфоны будут стоить дешевле: конечная цена зависит и от других затрат производителя.

Повлияет ли б/у память на надежность смартфонов

Главный вопрос состоит в том, сколько прослужит память, уже работавшая в другом устройстве. По оценкам, некоторые восстановленные чипы могли использоваться в течение пяти-шести лет. Со временем характеристики полупроводниковых компонентов могут ухудшаться, а риск ошибок в работе памяти — возрастать. Это потенциально может повлиять на стабильность устройства и его долговечность.
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В то же время, сам по себе возраст микросхемы не означает, что она обязательно будет работать плохо. Многое зависит от типа памяти, условий эксплуатации, погрузки и качества проверки перед повторным использованием.
Тестирование помогает отсеять неисправные компоненты, но не всегда позволяет точно предсказать, как они будут вести себя после нескольких лет работы в новом смартфоне. Именно поэтому долгосрочная надежность таких устройств остается предметом беспокойства.

Почему дефицит памяти может длиться годами

Ситуацию усложняет смена приоритетов крупнейших производителей DRAM, среди которых Samsung Electronics и SK Hynix. Компании уделяют все большее внимание памяти для серверов искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислительных систем, где спрос и потенциальная доходность выше.
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В результате для производства смартфонов может оставаться меньше доступных компонентов, а цены на них продолжают давить на производителей электроники. По оценке Counterpoint Research, использование восстановленной DRAM — это прежде всего временный способ смягчить последствия дефицита, а не полноценное долгосрочное решение. Ожидается, что недостаток памяти может сохраняться и после 2027 года.
Для покупателей это означает, что производители могут и далее искать компромиссы между ценой, доступностью и характеристиками смартфонов. Если используемая память распространится, важными будут не только заявленные характеристики устройства, но и контроль качества и гарантийные условия.
По материалам:
Portaltele
ТехнологииСмартфоны
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