Маск назвал сроки запуска завода чипов Terafab

Проект предусматривает создание в Техасе комплекса, объединяющего производство, упаковку и тестирование передовых логических чипов и микросхем памяти.

Совместное предприятие компаний американского миллиардера Илона Маска SpaceX и Tesla под названием Terafab планирует приступить к серийному производству чипов в третьем или четвертом квартале 2028 года.

Во время конференц-звонка SpaceX Маск заявил, что график реализации проекта «очень амбициозный», передает Reuters.

Что известно о проекте Terafab

Terafab должен обеспечить производство вычислительных мощностей объемом 1 терраватт в год для искусственного интеллекта и робототехники. Проект предусматривает создание в Техасе комплекса, объединяющего производство, упаковку и тестирование передовых логических чипов и микросхем памяти.

По внутреннему графику Terafab, первый тестовый чип с использованием схем статической оперативной памяти SRAM должен заработать примерно в мае или июне 2027 года в исследовательском центре компании в Остине. Такие схемы производители полупроводников используют для проверки и усовершенствования технологических процессов.

«Я закладываю большой диапазон погрешности, поскольку мы не знаем, удастся ли нам этого достичь», — заявил Маск.

Почему запуск производства чипов может задержаться

Предприниматель также признал, что выход на серийное производство во второй половине 2028 года потребует чрезвычайно быстрой реализации проекта. В США строительство современных заводов по производству логических микросхем может занять три года или дольше.

Одним из основных препятствий для реализации проекта является получение достаточного количества сложного и дорогостоящего оборудования для производства полупроводников. В частности, для изготовления самых современных чипов требуются установки литографии в глубоком ультрафиолете EUV, производимом нидерландской компанией ASML.

В ходе конференц-звонка финансовый аналитик спросил Маска, заказала ли SpaceX такие установки. Прямого ответа он не дал, зато поблагодарил ASML и других поставщиков за ускорение поставок оборудования, которое, по его словам, помогло соблюсти запланированные сроки.

Почему запуск производства чипов может задержаться

Terafab зависит и от поставщиков из США, включая Applied Materials и KLA. От своевременного получения оборудования будет зависеть возможность развернуть производство внутри заявленного графика.

По данным Reuters, ранее Маск упоминал о переговорах по возможному сотрудничеству с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) — крупнейшим в мире производителем передовых микросхем. Однако впоследствии он заявил, что Terafab намерена самостоятельно управлять производственным комплексом.

Маск неоднократно объявлял сроки реализации проектов, которые его компаниям в конце концов не удавалось сдержать. В случае Terafab он особо подчеркнул, что заявленный график является ориентиром, а не гарантией запуска.