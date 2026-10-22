Сезон 2026 года покупатели зимних шин встречают с более высокими ценами: как новые, так и б/у шины за год подорожали примерно на 12−17%.

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При этом рынок остается преимущественно ориентированным на подержанные предложения, а самыми распространенными остаются популярные массовые размеры 205/55 R16 и 205/60 R16, при этом разница в стоимости между брендами остается существенной — особенно среди новых шин.

В преддверии активного периода OLX Запчасти проанализировали, как за год изменились стоимость и предложение зимних шин, какие бренды представлены в этом году и какие размеры наиболее часто встречаются в объявлениях.

Зимние шины стали дороже

В зависимости от того, речь идет об одной шине или паре, новые и б/у варианты за год прибавили в стоимости примерно 12−17%.

Несмотря на рост расходов, украинцы не спешат отказываться от автомобилей: по результатам опроса OLX — 46% за последний год пользовались авто так же часто, как и раньше, и только 9% стали чаще выбирать общественный транспорт. Водители же ищут другие способы экономить: 29% выбирают горючее по более низкой цене, а 26% объединяют несколько дел в одну поездку или тщательнее планируют маршруты. Сэкономить можно и на подготовке авто к зиме, однако не за счет безопасности: на онлайн-платформах можно сравнить новые и б/у шины ведущих производителей и найти вариант в пределах своего бюджета.

Сколько стоят зимние шины в 2026 году

Медианная стоимость пары новых зимних шин в сентябре 2026 года составила 7 000 грн — на 17% больше, чем годом ранее. Потребляемый вариант стоит почти вдвое дешевле: медианная цена пары составляет 3 600 грн, что на 16% больше, чем в сентябре 2025 года.

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То есть, даже без перехода в премиальный сегмент, подготовка авто к зимнему сезону в этом году требует большего бюджета. При этом темпы удорожания существенно отличаются в зависимости от бренда.

Среди б/у шин больше всего за год выросла медианная стоимость

Yokohama — на 33%

Toyo — на 30%.

Удорожание бренда шин Barum произошло на 5%, Fulda — на 10%.

Еще больше разрыв в динамике цен наблюдается среди новых шин

Continental подорожал на 65% - до 6 600 грн за одну шину,

Goodyear — на 47%,

Michelin — на 43%.

Медианная стоимость бренда Nexen за год почти не изменилась.

Если же смотреть на актуальные цены среди б/у шин, среди самых дорогих среди проанализированных брендов:

Michelin — 2 600 грн медианная стоимость за одну шину,

Continental и Pirelli — по 2 500 грн,

Yokohama — 2 400 грн.

Goodyear — 2 250 грн,

Bridgestone — 2 200 грн,

Hankook — 2 000 грн

Nokian — 1 950 грн.

Более доступные варианты

Barum с медианной ценой 1 550 грн

Premiorri — 1 250 грн за одну шину.

Как изменилось предложение зимних шин за год

Около 92% активных объявлений о продаже зимних шин на OLX приходится именно на б/у варианты. По данным исследования OLX, водители все чаще обращают внимание на подержанные шины. Так, 18% опрошенных, которые уже купили или планируют покупать шины, выбирают подержанные, а еще 16% рассматривают как новые, так и подержанные.

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Подержанные шины позволяют сэкономить, однако при выборе важно ориентироваться не только на цену, но и на их фактическое состояние. По словам автоэксперта и владельца компании «20 Дюймов» Максима Дембровского, в первую очередь следует проверить:

Остаток протектора. Для зимних шин эксперт советует ориентироваться на глубину протектора более 4 мм.

Возраст шины по DOT-коду. Последние четыре цифры показывают неделю и год производства, например, 3022 — это 30-я неделя 2022 года. С возрастом шины возрастает риск деградации материалов, а отдельные производители рекомендуют замену примерно через 6−10 лет вне зависимости от остатка протектора.

Оценить боковину и протектор. Критические сигналы — глубокие порезы, трещины, вздутия, повреждение к нитям или корду.

Посмотреть, нет ли неравномерного износа. Если одна часть протектора стерта значительно сильнее другой, это может свидетельствовать о проблемах с геометрией, давлением или предварительной интенсивной эксплуатацией шины.

Не делать вывод только по M+S. Эта маркировка сама по себе не равна полноценной зимней шине; для зимних условий следует смотреть на соответствующую зимнюю маркировку, в частности, символ снежинки вверху.

Проверить, соответствует ли размер шин конкретному авто. Эксперт советует сверять типоразмер с инструкцией к автомобилю или заводской информационной наклейкой на кузове.

Какие размеры чаще всего встречаются и сколько стоят

Наибольший выбор среди пар б/у зимних шин в сентябре 2026 года был в размере 205/55 R16 — 1 857 объявлений. Далее по количеству предложений следуют 205/60 R16 — 1 250, 195/65 R15 — 1 015, 225/55 R17 — 719 и 215/60 R16 — 691 объявление.

При этом наиболее распространенные размеры также подорожали: медианная стоимость пары 205/55 R16 составляет 2 700 грн, что на 13% больше, чем годом ранее. Пара 215/55 R17 стоит медианно 3850 грн — на 17% больше, чем в сентябре 2025 года.

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