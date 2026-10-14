Какие авто выгоднее везти из США (инфографика)

Оптовый рынок подержанных авто в США в сентябре снизился, но внутри него сформировались два разных тренда: автомобили без электропривода дешевели, тогда как электромобили, напротив, прибавили в цене.

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Для украинского импортера это означает, что ориентироваться только на общий индекс Manheim уже недостаточно, ведь реальная возможность закупки зависит от конкретного сегмента, модели и полной себестоимости автомобиля после доставки и восстановления.

В сентябре 2026 года общий индекс Manheim снизился на 1,1% за месяц и на 0,6% в годовом исчислении, но за средним показателем скрываются существенно разные тенденции. Автомобили без электропривода подешевели на 1,7% в месяц и на 1,6% в год, тогда как электромобили подорожали на 0,6% в месяц и на 4,3% в годовом сравнении.

Для бизнеса такая разница важнее самого движения общего индекса, потому что условная «Америка стала дешевле» вовсе не означает, что дешевле стали все категории автомобилей.

США остаются одним из ключевых источников импорта для Украины

С начала января до конца августа 2026 года в Украине впервые зарегистрировали 158 584 подержанные легковушки, ввезенные из-за границы. Из них 46 132 автомобиля были произведены в Северной Америке, что соответствует 29,1% всего импорта.

Непосредственно на США пришлось 31 715 автомобилей, на Мексику — 11 453, на Канаду — еще 2 964.

Поэтому изменения на американском рынке для Украины имеют значение не только как внешняя статистика. Они влияют на сегменты, уже хорошо представленные на нашем вторичном рынке, от массовых кроссоверов до электромобилей и премиальных моделей.