Как продать автомобиль, если владелец за границей или служит

Продать автомобиль можно даже тогда, когда его владелец находится за границей, проходит военную службу или не может лично посетить сервисный центр МВД. В таких случаях можно оформить сделку дистанционно через «Дію» или поручить продажу уполномоченному представителю. В то же время, онлайн-переоформление доступно не для всех транспортных средств.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

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Продажа через «Дію»

Если и продавец, и покупатель являются физическими лицами, автомобиль отвечает условиям онлайн-услуги, а в государственных реестрах нет запретов или других проблем, владельцу вообще не обязательно находиться в Украине. Через «Дію» можно дистанционно оформить продажу легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда. Для продавца это должна быть первая продажа транспортного средства соответствующего типа в течение календарного года.

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В приложении также должны корректно отображаться документы продавца, налоговый номер, свидетельство о регистрации автомобиля и зарегистрированное место жительства. Если все условия выполнены, продавец формирует заявку, покупатель подтверждает сделку, а дальше система проводит необходимые проверки.

Представитель по доверенности

Второй путь подходит в ситуации, когда владелец физически не может приехать в сервисный центр МВД. Тогда он может выдать доверенность другому человеку, который от его имени придет в сервисный центр, подпишет необходимые документы и перерегистрирует автомобиль на покупателя.

Однако доверенность не делает представителя владельцем автомобиля. Если владелец разрешил другому человеку пользоваться машиной, это еще не означает, что он автоматически вправе его продать. В документе должны быть прямо предусмотрены необходимые полномочия, в частности, право представлять владельца в сервисных центрах МВД, подавать и получать документы, заключать договор от его имени и подписывать заявления.

Владелец находится за границей

Есть два практических способа оформить доверенность:

в консульском учреждении Украины — для использования в Украине не требуется апостиль и перевод;

у иностранного нотариуса — в зависимости от государства и международного договора может потребоваться апостиль или другая легализация, а в Украине — перевод на украинский язык с нотариальным удостоверением.

Не следует автоматически считать, что апостиль требуется в каждой стране. Правило зависит от государства оформления и действующего международного договора, поэтому конкретный путь следует проверить в украинском консульстве или у нотариуса до подписания документа.

Оригинал доверенности должен попасть представителю в Украине. Вместе с ним для перерегистрации готовят документы владельца и представителя, налоговые номера, свидетельство регистрации авто и другие документы, необходимые для конкретной сделки.

Владелец проходит военную службу

Если есть доступ к нотариусу, доверенность можно удостоверить нотариально. В то же время статья 245 Гражданского кодекса Украины предусматривает специальные случаи:

доверенность военнослужащего, лечившегося в военно-медицинском учреждении, может удостоверить начальник заведения, его заместитель по медицинской части, старший или дежурный врач;

в пункте дислокации воинской части, где нет нотариуса или органа, совершающего нотариальные действия, доверенность военнослужащего может удостоверить командир или начальник части, соединения, учреждения или заведения.

Такие документы приравниваются к нотариально удостоверенным, однако для продажи автомобиля особенно важно, чтобы в тексте были четко записаны необходимые полномочия.

Поэтому перед оформлением, если есть такая возможность, следует согласовать формулировку с нотариусом или сервисным центром МВД.

Что должен проверить представитель перед визитом

действительна ли доверенность и не отменена ли она владельцем;

позволяет ли она заключить договор и перерегистрировать транспортное средство;

не является ли представитель одновременно покупателем;

совпадают ли данные владельца, представителя и авто;

нет ли ареста, розыска, запрета на отчуждение или иного обременения;

восстановлен ли пластиковый регистрационный документ, если он потерян;

подготовлены ли документы обеих сторон и подтверждение законного основания сделки.