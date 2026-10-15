Почему «Дія» отклоняет заявку на продажу автомобиля

Если заявка на продажу авто в «Дії» получила статус «Отклонено», не следует подавать ее повторно наугад. Сначала необходимо проверить документы и условия онлайн-услуги. Если очевидной ошибки нет, продавцу и покупателю следует обратиться в территориальный сервисный центр МВД, где смогут проверить информацию в государственных реестрах и установить конкретную причину отказа.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

Через приложение физические лица могут продать только такие транспортные средства: легковой автомобиль, мотоцикл или мопед. То есть, грузовик или прицеп оформить не удастся. Услуга рассчитана на первую продажу транспортного средства соответствующего типа в течение календарного года. Для повторной продажи, а также грузовиков, автобусов, прицепов, полуприцепов и части другой техники требуется личное оформление в сервисном центре.

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Перед повторной подачей заявки необходимо проверить:

отображаются ли в приложении документ, удостоверяющий личность, налоговый номер и свидетельство о регистрации авто;

есть ли у продавца зарегистрированное место жительства;

активирована ли «Дія.Підпис» до формирования заявки;

это первая продажа легкового авто, мотоцикла или мопеда соответствующего типа в текущем календарном году;

не потерян или не поврежден ли пластиковый документ, если он был выдан;

совпадают ли персональные данные в документах и ​​государственных реестрах.

Почему «Дія» может отклонить заявку на продажу автомобиля

Есть несколько групп причин: проблемы с документами, юридические ограничения или несоответствие данных. В частности, перерегистрацию могут остановить, если:

авто находится в розыске, под арестом или является вещественным доказательством;

в реестре есть запрет на отчуждение или иное обременение;

у продавца есть открытое исполнительное производство или иное ограничение;

продавец или покупатель находится в розыске;

документы содержат неактуальные или разные данные;

нет сведений о зарегистрированном месте жительства;

свидетельство о регистрации утрачено;

идентификационные номера автомобиля повреждены или имеют признаки вмешательства.

Точное основание устанавливают после проверки в сервисном центре МВД.

Когда можно подать заявку повторно

Повторная попытка имеет смысл, если вы нашли простую техническую или документальную ошибку: обновили приложение, активировали Дія. Підпис, исправили данные или восстановили необходимый документ. Перед повтором проверьте, что предыдущая заявка закрыта, а обе стороны используют текущую версию приложения.

Если условия услуги выполнены, но «Дія» снова отклоняет сделку, дальнейшие повторы не заменят проверку реестров. Также не стоит искать «обход», если есть арест, запрет на отчуждение, розыск или исполнительное производство: сначала нужно устранить правовую причину.

Что взять в сервисный центр МВД

Для личной перерегистрации обычно требуются:

паспорт или другой допустимый документ, удостоверяющий личность, и сведения о местожительстве;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

продавец и покупатель лично или их уполномоченные представители;

доверенность, если действует представитель;

другие документы, в которых требуется конкретное основание сделки.

Договор купли-продажи можно оформить прямо в сервисном центре. При необходимости администратор объяснит, какие ограничения обнаружили и какой документ или решение необходимы для его устранения. Перед визитом проверьте текущий список документов и запишитесь через официальные сервисы ГСЦ МВД.

Что делать, если заявку на продажу авто отклонили: пошаговая инструкция

Сохраните сообщение об отказе или сделайте снимок экрана. Проверьте тип транспортного средства, количество продаж в этом году, документы, место жительства и «Дія.Підпис». Исправьте очевидную ошибку и повторите заявку один раз. Если отказ повторился или причины не видно, не тратьте время на новые попытки. Подготовьте документы и обратитесь вместе с покупателем в любой территориальный сервисный центр МВД. Устраните установленное ограничение или завершите перерегистрацию в автономном режиме.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в августе в Украине приобрели 118 636 транспортных средств всех типов и во всех сегментах рынка. Это на 7185, или 5,7%, меньше, чем в прошлом. В то же время, количество физических оформлений сократилось на 17 594, тогда как перерегистраций через «Дія» стало на 10 409 больше.