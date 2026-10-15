Почему «Дія» отклоняет заявку на продажу автомобиля
- отображаются ли в приложении документ, удостоверяющий личность, налоговый номер и свидетельство о регистрации авто;
- есть ли у продавца зарегистрированное место жительства;
- активирована ли «Дія.Підпис» до формирования заявки;
- это первая продажа легкового авто, мотоцикла или мопеда соответствующего типа в текущем календарном году;
- не потерян или не поврежден ли пластиковый документ, если он был выдан;
- совпадают ли персональные данные в документах и государственных реестрах.
Почему «Дія» может отклонить заявку на продажу автомобиля
- авто находится в розыске, под арестом или является вещественным доказательством;
- в реестре есть запрет на отчуждение или иное обременение;
- у продавца есть открытое исполнительное производство или иное ограничение;
- продавец или покупатель находится в розыске;
- документы содержат неактуальные или разные данные;
- нет сведений о зарегистрированном месте жительства;
- свидетельство о регистрации утрачено;
- идентификационные номера автомобиля повреждены или имеют признаки вмешательства.
Когда можно подать заявку повторно
Что взять в сервисный центр МВД
- паспорт или другой допустимый документ, удостоверяющий личность, и сведения о местожительстве;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- продавец и покупатель лично или их уполномоченные представители;
- доверенность, если действует представитель;
- другие документы, в которых требуется конкретное основание сделки.
Что делать, если заявку на продажу авто отклонили: пошаговая инструкция
- Сохраните сообщение об отказе или сделайте снимок экрана.
- Проверьте тип транспортного средства, количество продаж в этом году, документы, место жительства и «Дія.Підпис».
- Исправьте очевидную ошибку и повторите заявку один раз.
- Если отказ повторился или причины не видно, не тратьте время на новые попытки.
- Подготовьте документы и обратитесь вместе с покупателем в любой территориальный сервисный центр МВД.
- Устраните установленное ограничение или завершите перерегистрацию в автономном режиме.
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