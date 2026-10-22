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Новая схема мошенничества с автомобильными номерами — детали от МВД

Технологии&Авто
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Новая схема мошенничества с автомобильными номерами — детали от МВД
Новая схема мошенничества с автомобильными номерами — детали от МВД
Украинцы, которые хотят иметь «свои» авто номера, могут попасть на крючок мошенников. Ведь предложения оформить VIP-номер через посредников, гарантировать нужную комбинацию вне официального сервиса или получить номер без регистрационных процедур могут быть способом выманивания денег.
Об этом пишет МВД.
Департамент киберполиции и Главный сервисный центр МВД объясняют, как воспользоваться официальной услугой и не попасть на крючок мошенников.

Как работает официальное бронирование

Просмотреть существующие, выбрать или забронировать номерной знак можно через Кабинет водителя. Для этого необходимо авторизоваться, перейти в раздел «Электронные услуги» и выбрать «Бронирование номерных знаков».
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Сервис позволяет выбрать регион, сервисный центр МВД, тип транспортного средства и просмотреть доступные комбинации в режиме реального времени.
Заранее заказать изготовление номерного знака с желаемой комбинацией по телефону, в мессенджерах или посторонних ресурсах невозможно. Если ищете номерной знак с определенной комбинацией, необходимо периодически самостоятельно проверять наличие на официальных ресурсах — в Кабинете водителя или на сайте ГСЦ МВД.
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Забронированный номер сохраняется за заказчиком в течение 15 календарных дней. Чтобы его получить, необходимо обратиться в соответствующий сервисный центр МВД для регистрации или перерегистрации транспортного средства. Именно при этой процедуре номерной знак закрепляют за автомобилем.
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Стоимость

Зависит от выбранной комбинации и типа транспортного средства. Желательная комбинация цифр стоит 360 грн, а определенные платные комбинации — от 2 400 до 96 000 грн.
Отдельно оплачиваются бронирование и услуги регистрации, изготовления номерного знака и свидетельства о регистрации. Актуальную стоимость можно проверить на сайте Главного сервисного центра МВД.

На что обратить внимание

При выборе номерного знака следует насторожиться, если продавец или посредник:
  • предлагает забронировать номер авто вне Кабинета водителя, но уверяет, что имеет доступ к официальной системе;
  • гарантирует доступность конкретной комбинации, не подтверждая ее наличие в официальном сервисе;
  • требует перевести средства на личную банковскую карту за якобы бронирование или ускоренное оформление;
  • обещает выдать номерной знак без регистрации или перерегистрации транспортного средства в сервисном центре МВД.
Такие обстоятельства есть повод проверить предложение и не спешить с оплатой. Не следует передавать незнакомцам данные для входа в Кабинет водителя, банковские реквизиты, пароли или коды подтверждения.

Как действовать безопасно

Используйте официальный Кабинет водителя, проверяйте доступность комбинации непосредственно в системе и сверяйте стоимость с тарифами на сайте Главного сервисного центра МВД. Не оплачивайте неофициальные «услуги бронирования» и не доверяйте обещаниям обойти установленную процедуру.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
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