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Какой компактный смартфон купить в 2026 году — 5 моделей на разный бюджет

Технологии&Авто
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Компактный смартфон
Компактный смартфон
Большинство современных смартфонов имеют большие экраны, поэтому ими неудобно пользоваться одной рукой. В то же время компактные модели снова привлекают внимание тех, кто ищет легкий телефон, который удобно носить даже в небольшом кармане.
Редакция издания BGR составила рейтинг из пяти компактных Android-смартфонов в разных ценовых категориях — от бюджетных устройств примерно за $136 до моделей стоимостью около $600. При выборе учитывали размер экрана, качество камер, автономность, производительность, скорость зарядки и длительность программной поддержки.

Google Pixel 10a

Какой компактный смартфон купить в 2026 году — 5 моделей на разный бюджет
www.bgr.com
Google Pixel 10a авторы рейтинга рекомендуют в качестве одного из лучших вариантов компактного Android-смартфона по умеренной цене. Он имеет 6,3-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, процессор Google Tensor G4 и аккумулятор на 5100 мА·ч с поддержкой беспроводной зарядки.
Основная камера на 48 Мп и сверхширокоугольная на 13 Мп предназначена для повседневной съемки, а программные функции на базе Gemini помогают редактировать фото и видео. Отдельное преимущество — семь лет обновлений операционной системы и безопасности. Стоимость версии на 128 ГБ в материале составляет $599, а на 256 ГБ — $699.
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Bluefox NX1

Какой компактный смартфон купить в 2026 году — 5 моделей на разный бюджет
www.bgr.com
Bluefox NX1 — самая компактная модель в подборке, оснащенная 4-дюймовым экраном. Авторы выделяют ее в первую очередь из-за небольших размеров, низкой цены и возможности удобно пользоваться телефоном одной рукой. Базовая версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти стоит около $136, а вариант из 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти — примерно $176.
Смартфон работает на Android 15 и имеет процессор MediaTek Helio G81. Его можно рассматривать для звонков, переписки и других базовых заданий, а также запасной телефон. В то же время модель уступает более дорогим конкурентам по качеству камер, не имеет сканера отпечатков пальцев и поддерживает зарядку мощностью всего 10 Вт.
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Moto Razr+ 2024

Какой компактный смартфон купить в 2026 году — 5 моделей на разный бюджет
www.bgr.com
Moto Razr+ 2024 — складной смартфон, который в сложенном виде занимает мало места. Его особенность — внешний 4-дюймовый экран, на котором можно отвечать на сообщения, запускать Gemini, фотографировать и пользоваться другими функциями без разложения устройства.
Модель оснащена процессором Snapdragon 8s Gen 3, аккумулятором на 4000 мАч и двумя основными камерами по 50 Мп. Также предусмотрены проводная зарядка мощностью 45 Вт и беспроводная на 15 Вт. Авторы подборки отмечают удобство конструкции и производительность, но обращают внимание на более старую версию Android 14, с которой смартфон вышел на рынок, и ограниченный срок программной поддержки. В материале цена версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составляет около $550.

OnePlus 13s

Какой компактный смартфон купить в 2026 году — 5 моделей на разный бюджет
www.bgr.com
OnePlus 13s ориентирован на тех, кому нужен компактный смартфон с производительностью флагманского уровня. Он обладает 6,32-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, а также мощным процессором Snapdragon 8 Elite. Представители издания Beebom Gadgets называют его одним из самых лучших компактных смартфонов для игр.
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Еще одна сильная сторона модели — автономность: несмотря на небольшие размеры, она получила аккумулятор на 5850 мА·ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. Основная и телефотокамера имеют разрешение 50 Мп, а фронтальное — 32 Мп. Смартфон работает на OxygenOS 15 на базе Android 15, а производитель обещает три больших обновления Android и шесть лет обновлений безопасности. Стоимость конфигурации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти в материале составляет около $556.

Motorola Edge 60 Neo

Какой компактный смартфон купить в 2026 году — 5 моделей на разный бюджет
www.bgr.com
Motorola Edge 60 Neo — компактная модель с 6,36-дюймовым P-OLED-экраном, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. Эксперты TrustedReviews отмечают соотношение характеристик и цены, а также систему камер: основную на 50 Мп, сверхширокоугольную на 13 Мп и телефотокамеру на 10 Мп с оптическим трехкратным увеличением.
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Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 7400, поддерживает функции искусственного интеллекта и имеет защиту по стандарту IP69. Аккумулятор на 5000 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 68 Вт и беспроводную на 15 Вт. Среди преимуществ также пять обновлений операционной системы и обновление безопасности до 2031 года. В материале цена версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составляет около $305.

Как выбирали смартфоны

При составлении рейтинга редакция BGR рассматривала модели с диагональю экрана менее 6,4 дюйма. В список попали устройства разных ценовых категорий, чтобы охватить как доступные смартфоны для базовых задач, так и более мощные модели.
Помимо габаритов авторы оценивали качество дисплея, частоту его обновления, время автономной работы, скорость зарядки, результаты тестов производительности и возможности камер. Также учитывали отзывы владельцев и оценки профильных изданий, включая TechRadar, PhoneArena, PCMag и Tom’s Guide.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
prostomob
Смартфоны
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