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Почему не стоит постоянно включать «энергосберегающий» режим на смартфоне

Технологии&Авто
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Почему не стоит постоянно включать «энергосберегающий» режим на смартфоне
Почему не стоит постоянно включать «энергосберегающий» режим на смартфоне
Режим энергосбережения помогает продлить работу смартфона без подзарядки, но за это приходится платить определенными неудобствами. Телефон может задерживать сообщения, ограничивать работу мобильного Интернета и снижать плавность изображения на экране. При этом выигрыш в автономности не всегда будет существенным.
О недостатках постоянного использования режима энергосбережения рассказали эксперты портала SlashGear.

Сообщения могут приходить с задержкой

Чтобы уменьшить потребление энергии, смартфон ограничивает работу приложений в фоновом режиме. Поэтому некоторые процессы замедляются или приостанавливаются до момента, когда пользователь откроет соответствующее приложение.
Например, электронная почта может реже проверять новые письма, фотографии медленнее загружаться в облачное хранилище, а социальные сети обновлять ленту только после запуска приложения.
На некоторых Android смартфонах ограничения могут влиять даже на поступления сообщений в WhatsApp. Поэтому постоянно включенный режим энергосбережения способен помешать вовремя увидеть важное сообщение.
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Экономия заряда не всегда оправдывает ограничения

Режим энергосбережения не гарантирует, что смартфон будет работать на несколько часов дольше. Результат зависит от сценария использования устройства.
Наиболее заметной экономия может оказаться тогда, когда телефон преимущественно находится в режиме ожидания. Если пользователь продолжает смотреть видео, запускать приложения и активно пользоваться экраном, разница во времени автономной работы может быть незначительной.
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Это показал эксперимент YouTube-канала PhoneBuff, авторы которого сравнили автономность двух iPhone с включенным и выключенным режимом энергосбережения. Разница в результатах оказалась небольшой.

Экран может работать менее плавно

На смартфонах с дисплеями с частотой обновления 90 или 120 Гц энергосбережение может снижать этот показатель до 60 Гц или ниже.
В результате прокрутки страниц, системные анимации и переключения между приложениями могут выглядеть менее плавными. Более всего это заметят пользователи, привыкшие к высокой частоте обновления экрана.
Кроме того, некоторые модели смартфонов в режиме энергосбережения отключают тактильный отклик и отдельные визуальные эффекты интерфейса.

Яркость, 5G и геолокация могут быть ограничены

Уменьшая энергопотребление, смартфон может ограничивать максимальную яркость дисплея, выключать функцию Always-on display и сокращать время до автоматической блокировки экрана.
Это может создавать неудобства при чтении или пользовании телефоном на улице при ярком солнечном свете.
На iPhone режим энергосбережения также ограничивает использование сетей 5G. А уменьшение фоновой активности может влиять на работу приложений, использующих геолокацию. В частности, передача местопребывания в реальном времени может работать с перебоями.
Следовательно, постоянно держать смартфон в энергосберегающем режиме не всегда целесообразно. Его лучше включать, когда заряд батареи приближается к критическому уровню или нет возможности подключить устройство к зарядке.
По материалам:
Novyny.live
Смартфоны
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