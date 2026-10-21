OpenAI добавила в ChatGPT новую функцию для создания презентаций

OpenAI расширяет возможности ChatGPT, добавляя функции для создания презентаций. Специальный раздел Slides презентует инструменты, которые помогают генерировать слайды с помощью искусственного интеллекта, что значительно упрощает подготовку лекций, бизнес-отчетов или учебных материалов.
Об этом говорится на официальной странице проекта.
Как работает создание презентаций в ChatGPT
Чтобы подготовить презентацию, пользователю нужно указать тему, определить желаемую структуру и предоставить базовый текст.
Искусственный интеллект поможет сформулировать основные положения, обработать большие объемы текста и упорядочить информацию так, чтобы ее было удобно воспринимать аудитории.
Такие функции пригодятся студентам, преподавателям и корпоративным специалистам. Вместо того, чтобы начинать работу с чистого листа, можно сгенерировать первоначальный план, выделить ключевые разделы и наполнить их содержанием, а затем адаптировать материал под свои задачи.