OpenAI добавила в ChatGPT новую функцию для создания презентаций

Чтобы подготовить презентацию, пользователю нужно указать тему, определить желаемую структуру и предоставить базовый текст.

OpenAI расширяет возможности ChatGPT, добавляя функции для создания презентаций. Специальный раздел Slides презентует инструменты, которые помогают генерировать слайды с помощью искусственного интеллекта, что значительно упрощает подготовку лекций, бизнес-отчетов или учебных материалов.

Об этом говорится на официальной странице проекта.

Как работает создание презентаций в ChatGPT

Чтобы подготовить презентацию, пользователю нужно указать тему, определить желаемую структуру и предоставить базовый текст.

Искусственный интеллект поможет сформулировать основные положения, обработать большие объемы текста и упорядочить информацию так, чтобы ее было удобно воспринимать аудитории.