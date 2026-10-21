Европейские операторы готовят альтернативу Starlink

Четыре крупнейших европейских телекоммуникационных оператора решили объединить усилия для создания альтернативы спутниковой связи от Starlink. Deutsche Telekom, Orange, Telefónica и Vodafone подписали письмо о намерениях относительно совместной подачи заявки на получение частотного спектра. Они стремятся запустить европейскую спутниковую сеть с технологией прямого подключения к обычным смартфонам (direct-to-device).

Об этом сообщает The Verge.

Как будет работать партнерство

Четыре телекоммуникационные компании планируют построить наземную сетевую инфраструктуру в Европе, а также обеспечивать координацию и мониторинг системы. В то же время, они не будут инвестировать непосредственно в спутниковую группировку. Его должен предоставить отдельный партнер, которого пока не объявили.

Участники инициативы стремятся удовлетворить спрос на связь в районах с недостаточным покрытием, повысить устойчивость публичных сетей, защитить критически важные коммуникации и содействовать созданию европейской спутниковой группировки.

Читайте также Украина работает над собственным аналогом Starlink — Зеленский

Партнерство должно объединить европейское управление проектом и доступ к местному телекоммуникационному рынку с проверенными спутниковыми технологиями и опытом их развертывания. За спутниковую составляющую будет отвечать избранный оператор.

В мае Европейский Союз сообщил, что рассматривает возможность зарезервировать часть диапазона 2 ГГц для местных компаний, предоставляющих спутниковые услуги. Такой подход может способствовать развитию европейских решений в области спутниковой связи.

Подобные инициативы развиваются и в США

В начале года американские операторы AT&T, T-Mobile и Verizon объявили о собственном сотрудничестве. Они планируют объединить частотные ресурсы по улучшению связи в сельской местности и зонах с отсутствующим покрытием.

Это должно увеличить пропускную способность сетей, улучшить качество обслуживания абонентов и помочь спутниковым провайдерам охватить больше пользователей благодаря единой платформе.