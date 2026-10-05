В Украине начали работу над созданием собственной спутниковой системы, которая по принципу работы может быть похожа на Starlink.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина.

По словам главы государства, первые наработки уже есть.

«Мы работаем над similar (похожим. — Ред.) Starlink», — подчеркнул Зеленский.

В то же время, президент не раскрыл других подробностей нового украинского проекта.

Зеленский призвал предоставить Украине доступ к Starlink

На фоне создания собственной спутниковой системы Зеленский в очередной раз заявил союзникам, что Украина должна получить возможность использовать спутниковый интернет Starlink для ударов по россии.

«Почему справедливо? Потому что мы знаем, что некоторые государства будут делиться с россией соответствующими технологиями в конце этого года, в начале следующего», — объяснил президент.

Зеленский также отметил, что Украина благодарна партнерам за технологии, которыми они с ней делятся. По его словам, это особенно важно для Киева, поскольку россия продолжает получать поддержку от Китая.