Германия хочет стать мировым лидером промышленного ИИ: правительство подписало меморандум с Nvidia о «физическом ИИ»

Правительство Германии и Nvidia договорились сообща развивать промышленный искусственный интеллект и модели для physical AI. Страна хочет совместить собственную экспертизу в машиностроении и производстве с современными ИИ-технологиями.
Об этом сообщили в компании.
Параллельно Nvidia объявила о планах инвестировать еще в четыре немецких стартапа: Agile Robots, Avelios Medical, Mirelo и Reflex Aerospace.
Как Германия и Nvidia будут развивать промышленный ИИ
Во время Invest in Germany Summit канцлер Фридрих Мерц, Федеральное министерство экономики и энергетики, Министерство исследований, технологий и космоса и Nvidia подписали общую декларацию о намерениях.
Стороны планируют создать совместную инициативу по разработке современных моделей physical AI и более широкому внедрению ИИ в немецкой промышленности. К работе привлекут немецкую платформу Industry 4.0, в которую входят представители власти, бизнеса, науки и отраслевых ассоциаций.
Немецкий канцлер отдельно обратился к руководителям Mittelstand с призывом пустить алгоритмы в накопленные массивы данных предприятий;
CEO Nvidia Дженсен Хуанг заверил, что ИИ не заменит немецких инженеров, а станет усилителем их навыков: Эти знания принадлежат вам, их невозможно заменить — это шанс перезапустить инженерное наследие страны.
По словам Мерца, Германия хочет стать одной из ведущих в мире площадок для использования ИИ в машиностроении, автомобильной промышленности и среди поставщиков для автопрома.
В какие немецкие стартапы инвестирует Nvidia
CEO Nvidia Хуанг объявил о запланированных инвестициях Nvidia в четыре компании:
- Agile Robots — мюнхенского разработчика промышленных роботов, в частности гуманоида Agile ONE;
- Avelios Medical — разработчика ИИ-системы для больниц;
- Mirelo — стартап, создающий модели для генерации звуковых эффектов, речи и музыки для видео;
- Reflex Aerospace — берлинская компания, которая разрабатывает спутники со сроком подготовки к запуску около 12 месяцев.
Ранее Nvidia уже инвестировала в немецкие n8n, Neura Robotics и Black Forest Labs.
Эти вложения являются частью более широкого обязательства Nvidia направить почти $10 млрд в поддержку компаний, университетов и исследовательских учреждений в Европе.