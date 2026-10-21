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Германия хочет стать мировым лидером промышленного ИИ: правительство подписало меморандум с Nvidia о «физическом ИИ»

Технологии&Авто
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Канцлер Германии Фридрих Мерц и основатель и генеральный директор Nvidia Йенсен Хуанг
Канцлер Германии Фридрих Мерц и основатель и генеральный директор Nvidia Йенсен Хуанг
Правительство Германии и Nvidia договорились сообща развивать промышленный искусственный интеллект и модели для physical AI. Страна хочет совместить собственную экспертизу в машиностроении и производстве с современными ИИ-технологиями.
Об этом сообщили в компании.
Параллельно Nvidia объявила о планах инвестировать еще в четыре немецких стартапа: Agile Robots, Avelios Medical, Mirelo и Reflex Aerospace.

Как Германия и Nvidia будут развивать промышленный ИИ

Во время Invest in Germany Summit канцлер Фридрих Мерц, Федеральное министерство экономики и энергетики, Министерство исследований, технологий и космоса и Nvidia подписали общую декларацию о намерениях.
Стороны планируют создать совместную инициативу по разработке современных моделей physical AI и более широкому внедрению ИИ в немецкой промышленности. К работе привлекут немецкую платформу Industry 4.0, в которую входят представители власти, бизнеса, науки и отраслевых ассоциаций.
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Немецкий канцлер отдельно обратился к руководителям Mittelstand с призывом пустить алгоритмы в накопленные массивы данных предприятий;
CEO Nvidia Дженсен Хуанг заверил, что ИИ не заменит немецких инженеров, а станет усилителем их навыков: Эти знания принадлежат вам, их невозможно заменить — это шанс перезапустить инженерное наследие страны.
По словам Мерца, Германия хочет стать одной из ведущих в мире площадок для использования ИИ в машиностроении, автомобильной промышленности и среди поставщиков для автопрома.

В какие немецкие стартапы инвестирует Nvidia

CEO Nvidia Хуанг объявил о запланированных инвестициях Nvidia в четыре компании:
  • Agile Robots — мюнхенского разработчика промышленных роботов, в частности гуманоида Agile ONE;
  • Avelios Medical — разработчика ИИ-системы для больниц;
  • Mirelo — стартап, создающий модели для генерации звуковых эффектов, речи и музыки для видео;
  • Reflex Aerospace — берлинская компания, которая разрабатывает спутники со сроком подготовки к запуску около 12 месяцев.
Ранее Nvidia уже инвестировала в немецкие n8n, Neura Robotics и Black Forest Labs.
Эти вложения являются частью более широкого обязательства Nvidia направить почти $10 млрд в поддержку компаний, университетов и исследовательских учреждений в Европе.
По материалам:
ain
NvidiaГерманияИИ
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