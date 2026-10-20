Первый громкий крах ИИ-стартапа. Почему Character. ai продают

Популярный сервис ИИ-компаньонов Character. ai, который в свое время оценивали в $1 млрд, оказался на грани закрытия. 12 октября компания подала заявление о банкротстве по главе 11 в суд штата Делавэр и начала процесс продажи активов.

Если покупателя не найдут, платформа может быть закрыта. В то же время, Disney уже предложила $20 млн за лицензию на часть ее технологий.

Миллионы пользователей не спасли бизнес

Как выяснило 404 Media на основе судебных документов, главной проблемой Character. ai стали высокие затраты на работу сервиса. За первые восемь месяцев 2026 года стартап потратил $56,1 млн. на вычислительные мощности и еще $19,7 млн. — на зарплаты.

В августе выручка компании составила $5,3 млн.: $2,8 млн. принесли подписки, еще $2,5 млн. — реклама. Однако ежемесячные операционные убытки достигали $8−9 млн.

Платформой ежемесячно пользуются около 12 млн человек, которые проводят в среднем по два часа в день в разговорах с чат-ботами. Однако большая аудитория не гарантирует прибыльности: каждое взаимодействие с ИИ требует вычислительных ресурсов.

По подсчетам обозревателей, в августе Character. ai зарабатывала примерно 44 цента на активного пользователя, в то время как сами вычисления стоили 58 центов. То есть расходы на обслуживание аудитории превышали доход от нее еще до учета других операционных расходов.

Сокращение расходов не помогло

Компания пыталась сделать бизнес более рентабельным: перешла на более дешевые открытые модели, сократила штат, в 2025 году запустила рекламу, а в 2026-м добавила внутренние покупки. Расходы на вычисление удалось почти вдвое сократить по сравнению с уровнем $13,8 млн. в месяц в конце 2024 года. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы вывести компанию на прибыльность.

«За последний год Character. ai сделала существенные шаги, чтобы удержать и улучшить бизнес в условиях серьезного юридического, регуляторного и операционного давления», — заявил Адамс.

Дополнительным ударом стали обвинения в том, что чат-боты платформы могут вредить подросткам. На фоне юридических и регуляторных рисков компания искала финансирование, однако из 28 потенциальных партнеров только один прислал предложение — и оказалось невыполнимым.

Google получила основателей, Disney интересуется технологиями

Character. ai основали в 2021 году бывшие инженеры Google Ноам Шазир и Дэниел де Фрейтас. По данным PitchBook, приводимым TechCrunch, стартап привлек более $193 млн.

В 2024 году Google заплатила $2,7 млрд. за неэксклюзивную лицензию на технологии Character. ai и вернула к себе основателей компании. В сентябре 2026 года к Disney перешел тогдашний CEO Карандип Ананд вместе с частью команды.

Теперь активы стартапа выставили на продажу. Disney предложила $20 млн за лицензию на часть технологий. Завершить продажу планируют в конце ноября или начале декабря.

Отдельный вопрос — судьба персональных данных. Генеральные прокуроры десятков американских штатов требуют гарантий, что переписку пользователей не продадут вместе с активами компании. Речь идет о миллионах людей, среди которых по меньшей мере 2 млн детей.

«Наша самая чувствительная персональная информация — не актив, который можно покупать и продавать, особенно на распродаже после банкротства», — подчеркнул юрист Electronic Frontier Foundation Марио Трухильо.

Опасения связаны, в частности, с историей компании 23andMe. После ее банкротства генетические данные клиентов продали, несмотря на иски, поданные более чем двумя десятками штатов.

Свидетельствует ли банкротство о кризисе ИИ-индустрии

Character. ai — не первый громкий провал в отрасли. В 2025 году неплатежеспособным признали стартап Builder. ai, ранее оцениваемый в $1,5 млрд. По его технологиям, позиционировавшимся как искусственный интеллект, фактически работали сотни программистов из Индии. В случае Character. ai проблема другая: компания имела реальный продукт и значительную аудиторию, но не смогла сбалансировать доходы и расходы.

Сомнения по поводу перспектив ИИ-бизнеса высказывают и из-за финансовых результатов крупнейших игроков. Весной OpenAI не достигла запланированных показателей роста аудитории ChatGPT и финансовых результатов, что сказалось на акциях NVIDIA и Oracle.

За несколько дней до банкротства Character. ai миллиардер Рэй Далио назвал рынок искусственного интеллекта «классическим пузырем». По его мнению, рост ставок и долги, привлеченные к созданию инфраструктуры, приближают ее к точке разрыва.

На следующий день после подачи заявления Character. ai Международный валютный фонд предупредил: резкое сокращение инвестиций в ИИ может повлечь за собой падение рынков и уменьшить мировой ВВП на 1,1% к 2028 году. Директор фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика сейчас «стоит на одной ноге — ноге ИИ».

«Вот и есть первый мертвый ИИ-стартап, одно из первых великих имен!» — отреагировал Эд Зитрон, один из самых громких критиков ИИ-индустрии.

В то же время банкротство Character. ai само по себе не означает, что вся отрасль оказалась на грани краха. Обязательства стартапа оценивают в $50−100 млн, в то время как крупные технологические компании ежегодно вкладывают сотни миллиардов долларов в дата-центры. OpenAI и Anthropic продолжают привлекать инвестиции, а Google и Meta могут финансировать развитие ИИ благодаря другим направлениям бизнеса.