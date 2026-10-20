Как подготовить автомобиль к зиме: 10 важных пунктов для водителей

Первые морозы могут превратить обычную поездку в испытания: двигатель отказывается запускаться, стекло покрывается льдом, а шины теряют сцепление с дорогой. Чтобы автомобиль не подводил, следует заранее проверить его основные системы и подготовить необходимые вещи для зимних поездок.

Подготовка к холодному сезону не ограничивается заменой шин. Низкие температуры влияют на аккумулятор, двигатель, тормоза и другие узлы автомобиля. Рассказываем, что нужно проверить до наступления морозов.

1. Проверьте зимние шины

Летняя резина хуже работает при низких температурах, поэтому для холодного сезона важно подобрать подходящие шины. Они помогают сохранять сцепление с холодным асфальтом и лучше справляться со снегом и скользкими участками дороги.

Защитите свой автомобиль на все 100%! Сравнивайте и выбирайте лучший вариант каско прямо на Finance.ua. 🚙

Перед установкой зимнего комплекта проверьте глубину протектора, состояние боковин и давление. Желательно использовать одинаковые по типу шины на всех четырех колесах, ведь разная резина на передней и задней осях может ухудшить управляемость. Давление измеряйте на холодных шинах и сверяйте с рекомендациями производителя автомобиля.

2. Протестируйте аккумулятор

В холодную погоду двигателю требуется больше усилий для запуска, а аккумулятор хуже отдает ток. Поэтому батарея, которая еще работала без проблем осенью, может подвести зимой.

Если стартер вращается медленно, фары заметно меркнут или аккумулятор уже несколько лет в эксплуатации, следует проверить его состояние на СТО. Специалисты могут измерить уровень заряда и пусковой ток.

Также осмотрите клеммы: они должны быть чистыми, без окисления, а соединения — надежными. В обслуживаемых аккумуляторах уровень электролита проверяют в соответствии с инструкцией изготовителя. Герметичные батареи открывать не нужно.

3. Замените масло и проверьте антифриз

Перед зимой проверьте, соответствует ли моторное масло требованиям производителя автомобиля и не пора ли его заменить по пробегу или сроку использования. Вязкость масла влияет на холодный запуск, однако менять его тип только из-за приближающихся морозов без учета рекомендаций производителя не стоит.

Не менее важно проверить антифриз. На холодном двигателе осмотрите уровень жидкости в расширительном бачке и убедитесь, что она защищает охлаждающую систему от замерзания при ожидаемых температурах.

Читайте также Механик назвал три авто, которые часто ломаются

Если антифриз старый, его тип неизвестен или уровень регулярно снижается, требуется дополнительная диагностика. Не открывайте крышку системы охлаждения, пока двигатель горячий.

4. Подготовьте стеклоомыватель и дворники

Зимой грязь, мокрый снег и дорожные реагенты быстро загрязняют лобовое стекло. Чтобы сохранять хорошую видимость, до морозов нужно заменить летнюю жидкость стеклоомывателя на зимнюю, рассчитанную на ожидаемые температуры.

Проверьте и щетки стеклоочистителей. Если они оставляют полосы, пропускают отдельные участки стекла или скрипят во время работы, их следует заменить. Не забудьте о форсунках омывателя: они должны подавать жидкость без задержек.

5. Проверьте печку и обдув стекла

Система отопления необходима не только для комфорта в салоне. От ее работы зависит, как быстро можно убрать запотевания из лобового стекла и восстановить нормальную видимость.

Проверьте все режимы вентилятора, подачу теплого воздуха и обдува стекла. Если салон прогревается слишком медленно, окна постоянно потеют или температура двигателя меняется необычно, не откладывайте диагностику.

Причина может заключаться не только в обогревателе, но и в неисправности системы охлаждения или вентиляции.

6. Осмотрите тормоза, фары и подвеску

На зимней дороге особенно важно, чтобы автомобиль оставался управляемым, а водитель мог вовремя заметить помехи. Потому проверьте состояние тормозных колодок и дисков, уровень тормозной воды, работу фар, стоп-сигналов и указателей поворота.

Читайте также Короткие поездки на работу убивают аккумулятор зимой: что советуют автоэксперты

Если автомобиль тянет в сторону, во время торможения возникает вибрация или слышны необычные звуки, требуется осмотр на СТО. Также следует проверить подвеску и рулевое управление. На скользком покрытии неисправности этих систем могут создавать дополнительные опасности.

7. Проверьте патрубки, ремни и кузов

Перед холодным сезоном осмотрите доступные резиновые патрубки и приводные ремни. Трещины, вздутия, следы утечки охлаждающей жидкости или смазки могут свидетельствовать о неисправностях, которые лучше устранить до наступления морозов.

Отдельно проверьте состояние кузова. Соль и дорожные реагенты ускоряют коррозию, особенно в местах со сколами краски или поврежденным защитным покрытием. Помойте автомобиль, осмотрите пороги и колесные арки, а выявленные повреждения лакокрасочного слоя по возможности устраните.

8. Подготовьте горючее и полный привод

Владельцам дизельных автомобилей следует убедиться, что горючее соответствует зимним условиям. При низких температурах летний дизель может парафинизироваться, из-за чего возникают проблемы с подачей топлива.

В бензиновых автомобилях тоже важно следить за исправностью топливной системы. В то же время постоянно держать бак полным только из-за риска образования конденсата обычно не нужно.

Если автомобиль оснащен полным приводом, проверьте его работу и обратите внимание на предупреждение на панели приборов. Не стоит впервые испытывать систему в глубоком снегу или на скользком подъеме. Важно помнить, что полный привод помогает автомобилю трогаться, но не сокращает автоматически тормозной путь на льду.

9. Соберите зимний набор для авто

Даже технически исправный автомобиль может застрять в сугробе или остаться с разряженным аккумулятором. Поэтому к зиме следует подготовить набор вещей, которые помогут в непредвиденных ситуациях.

Читайте также Как мыть авто зимой, чтобы не испортить

В багажнике желательно иметь:

скребок для стекла и щетка для снега;

фонарик и перчатки;

буксировочный трос;

пусковые провода или совместное пусковое устройство;

знак аварийной остановки;

небольшую лопату.

Также проверьте, заряжен ли телефон и все необходимые вещи на месте и в рабочем состоянии.

10. Защитите двери и замки от мороза

После дождя, мокрого снега или мойки автомобиля вода может замерзнуть в уплотнителях дверей и механизмах замков. Чтобы снизить риск примерзания, очистите уплотнители и при необходимости обработайте их специальным средством, совместимым с резиной.

Размораживатель замков лучше носить с собой, а не оставлять в салоне. Если дверь примерзнет, ​​достать средство изнутри автомобиля будет непросто.