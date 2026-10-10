Короткие поездки на работу убивают аккумулятор зимой: что советуют автоэксперты

Первые заморозки способны «посадить» даже только что купленный аккумулятор. Причина не в самой батарее, а в режиме эксплуатации авто — короткие ежедневные поездки просто не дают генератору восстановить заряд.

Об этом Об этом идет речь на сайте Battery Tender.

Почему короткие поездки постепенно разряжают АКБ

Как только температура падает до минуса, даже новый аккумулятор может отказать во время старта. Причина кроется не в качестве батареи, а в физико-химических процессах и манере эксплуатации машины.

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Приблизительно за -5 °C первые 15−20 минут после пуска генератор только компенсирует затраченную на старт энергию, а реальная подзарядка стартует позже.

Погрузка на электросистему в мороз возрастает в несколько раз. Моторная смазка густеет, поэтому коленчатому валу требуется гораздо больше энергии для проворачивания.

Химические реакции замедляются: батарея неохотно отдает ток и медленнее принимает заряд. А еще накапливается недозаряд — ежедневные короткие маршруты «дом — работа» постепенно высасывают резерв, и АКБ садится незаметно.

Распространенное представление о том, что несколько минут работы двигателя восстанавливают батарею, не выдерживает проверки.

В городе на полное восстановление может уйти до 2 часов непрерывного движения — около 50 км пробега. На трассе процесс более быстрый благодаря стабильным оборотам, но и там понадобится не менее часа езды.

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Режим коротких зимних поездок вредит и двигателю. В автомобиле с прямым впрыском топлива неконденсированный бензин на холодном моторе попадает в смазку и ухудшает его защитные свойства.