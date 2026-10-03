Как правильно мыть автомобиль и не повредить лакокрасочное покрытие

Осенняя грязь содержит мелкие абразивные частицы, поэтому неправильное мытье может оставить на лаке тысячи микроцарапин. Хуже всего, что можно сделать, вытирать запыленный или грязный кузов сухой тканью: частицы работают как абразив между материалом и лакокрасочным покрытием.

Об этом пишет GDE.

Сначала смойте основную грязь

Перед любым механическим контактом с кузовом нужно максимально убрать песок и дорожную грязь водой. На мойке высокого давления двигайтесь системно, не пропуская арки, нижнюю часть двери и пороги.

Не подносите сопло слишком близко к лаку, уплотнителям, поврежденным элементам или электрическим компонентам.

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Рабочая дистанция зависит от конкретного оборудования, поэтому необходимо соблюдать инструкции мойки.

Особенно осторожно следует обращаться с автомобилем, где лак уже отслаивается после некачественного ремонта. Мощная струя может увеличить имеющееся повреждение.

Активная пена не заменяет правильное мытье

Предыдущее химическое средство помогает размягчить загрязнение, но не все пены одинаковы. Очень агрессивная химия при регулярном использовании может негативно влиять на защитные покрытия, пластик и декоративные элементы.

Не оставляйте средство высыхать на кузове. Особенно это важно на солнце или теплом лакокрасочном покрытии, где вода улетучивается быстрее.

После рекомендуемого времени выдержки тщательно смойте состав. Если автомобиль остается грязным, лучше повторить безопасный этап, чем сильно тереть поверхность губкой.

Контактная мойка требует чистого инвентаря

Если после бесконтактного этапа остается дорожная пленка, требуется деликатная контактная мойка. Используйте чистую перчатку или специальный материал, регулярно промывая его от частиц грязи.

Одна старая губка для кузова, колес и порогов — плохая идея. Именно на нижних частях автомобиля накапливается больше всего абразивного загрязнения, которое затем легко перенести на капот или дверь.

Колеса целесообразно мыть отдельным инвентарем. Тормозная пыль и дорожные частицы не должны попадать на лакированные панели.

Правильно высушите автомобиль

После высыхания вода может оставлять минеральные пятна. Для финальной сушки используйте чистое мягкое полотенце из микрофибры и не давите сильно на поверхность.

Если после мытья на кузове все еще видны частицы грязи, не пытайтесь стереть их сухой тканью. Лучше повторно смочить и очистить участок.

Осенью отдельно высушите дверные проемы и уплотнители. При приближении морозов оставленная вода может замерзать и создавать проблемы с открыванием дверей.

Не забудьте о дренажах и листьях

Опавшие листья часто накапливаются у нижней части лобового стекла. Оно может перекрывать водоотвод, из-за чего вода начинает скапливаться там, где конструкция автомобиля этого не предусматривает.

Не нужно разбирать складные панели без инструкции, но видимые листья и мусор следует регулярно убирать. Забитые дренажи в отдельных моделях могут приводить к проникновению воды в салон.