Лучшие недорогие смартфоны для покупки в 2026 году (фото)

Молодой человек выбирает новый смартфон в магазине, Фото: magnific

Эксперты The Guardian протестировали актуальные смартфоны и выбрали пять моделей в диапазоне от 150 до 600 евро, которые стоит рассмотреть для приобретения осенью 2026 года.

Перед покупкой следует сразу определить приоритеты: кому-то более важна камера, кому-то — автономность, производительность или качество экрана.

Не менее важен срок программной поддержки — длительные обновления позволяют пользоваться смартфоном дольше и не менять его через несколько лет.

Samsung Galaxy A37 — универсальный бюджетный смартфон

Цена: от €350

Galaxy A37 назвали практически идеальным смартфоном за свою цену.

Одним из главных преимуществ модели стала длительная программная поддержка: компания обещает шесть лет обновлений с момента выхода устройства в апреле 2026 года — до 2032 года.

Samsung Galaxy A37

Смартфон получил 6,7-дюймовый дисплей AMOLED с частотой 120 Гц, чип Exynos 1480, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 или 256 ГБ.

Основная камера оснащена 50-мегапиксельным сенсором, а аккумулятор имеет емкость 5000 мАч.

Также поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 45 Вт.

Благодаря стеклянной задней панели Galaxy A37 в руке не чувствуется как бюджетный смартфон, а неопытный глаз может воспринять его значительно дороже Galaxy S26+.

По сравнению с предшественником Galaxy A36, производитель улучшил защиту корпуса от пыли и воды (IP68), а новый чипсет Exynos 1480 уверенно справляется с повседневными задачами и позволяет быстро переключаться между приложениями.

Motorola Edge 70 Fusion — для тех, кому важен аккумулятор

Цена: от €380

Главное преимущество Motorola Edge 70 Fusion — аккумулятор емкостью 7000 мАч.

В тесте PCMark смартфон продержался 24 часа 35 минут, а при обычном использовании способен работать до двух дней без подзарядки.

Motorola Edge 70 Fusion

Смартфон оснащен 6,78-дюймовым дисплеем AMOLED с частотой обновления 144 Гц, чипом Snapdragon 7s Gen 3, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Также предусмотрена защита по стандарту IP68/IP69 от погружения в воду и горячих струй воды.

Минусом стали относительно короткие сроки программной поддержки — три года обновлений Android — и ограниченный выбор цветов для версии с аккумулятором на 7000 мАч.

Google Pixel 9a — недорогой смартфон с хорошей камерой

Цена: от €350

Pixel 9a стал выбором The Guardian для тех, кому в первую очередь важна камера.

Несмотря на появление новейшего Pixel 10a, Google снизила стоимость предыдущего поколения, сделав Pixel 9a одним из самых лучших и доступных предложений на рынке среднебюджетных камерофонов.

Google Pixel 9a

Эксперты отмечают качество вычислительной фотографии Google: снимки отличаются насыщенными цветами и естественными оттенками кожи, а функции ИИ упрощают обработку фотографий. По сути, это идеальный смартфон типа «приведи и снимай».

Кроме того смартфон получил 6,3-дюймовый pOLED-экран с частотой 120 Гц, чип Tensor G4, 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 5100 мАч.

Поддержка устройства заявлена ​​в 2032 году.

Главный недостаток — не самая высокая игровая производительность и медленная зарядка мощностью 23 Вт.

iPhone 16e — самый доступный вариант от Apple

Цена: от 600 евро

Для ценителей Apple в списке оказался iPhone 16e. Это фактически преемник линейки iPhone SE, предлагающий доступ к iOS и экосистеме Apple по более низкой цене по сравнению с актуальными флагманами.

iPhone 16e

Смартфон оснащен чипом A18, 6,1-дюймовым дисплеем OLED с частотой 60 Гц и основной камерой на 48 Мп. Автономность может достигать двух дней, а корпус имеет защиту по стандарту IP68.

При этом смартфон получил только одну основную камеру на 48 Мп и остался без сверхширокоугольного модуля, а частота обновления экрана ограничена 60 Гц.

После выхода iPhone 17e цена на iPhone 16e поначалу снизилась до 500 евро, но потом выросла на фоне дефицита памяти.

На рынке восстановленных устройств этот смартфон можно найти подешевле.

TCL 60R 5G — ультрабюджетный вариант

Цена: от €130

Для покупателей с максимально ограниченным бюджетом авторы выделили TCL 60R 5G.

Особенно поражает экран: это 6,7-дюймовая IPS LCD-панель с высокой яркостью и частотой 120 Гц. Это даже больше, чем у более дорогого iPhone 16e.

TCL 60R 5G

Стереодинамики также делают телефон хорошим вариантом для просмотра видео.

За производительность отвечает MediaTek Dimensity 6300, мощности которого с запасом хватает для всех базовых повседневных задач.

Смартфон легко выдерживает до 2 дней умеренного использования на одном заряде благодаря батарее на 5200 мАч.

TCL также получила золотой рейтинг EcoVadis по качеству сборки.