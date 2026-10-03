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Из-за бума ИИ с рынка могут исчезать 230 млн бюджетных смартфонов в год

Технологии&Авто
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Люди, стоящие в кругу с смартфонами
Люди, стоящие в кругу с смартфонами, Фото: magnific
Развитие искусственного интеллекта и массовое строительство дата-центров спровоцировали острый дефицит комплектующих, который может нанести тяжелый удар по сегменту доступных гаджетов.
Согласно новому прогнозу аналитического агентства Counterpoint Research, мировые поставки смартфонов стоимостью до $200 сократятся примерно на 40%.
Это означает, что к концу десятилетия с рынка ежегодно будет исчезать более 230 млн. бюджетных устройств.

Почему гаджеты дешеветь больше не будут

Главная причина — стремительный рост стоимости полупроводниковой продукции, в частности оперативной (DRAM) и постоянной (NAND) памяти.
Производители чипов массово переориентируют свои мощности на выпуск высокодоходной памяти для ИИ-акселераторов и серверного оборудования. Это создало дефицит на рынке бытовой электроники, пишет The Register.
Кроме того, выдвигаются более строгие базовые требования к характеристикам смартфонов, что повышает их себестоимость.
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В дешевых смартфонах компоненты занимают львиную долю цены, поэтому производители больше не могут компенсировать рост расходов собственной маржой.
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«Рынок смартфонов восстановится в количественном выражении, но сегмент доступных устройств уже не вернется к прежним объемам. Основной потенциал смещается в сторону более дорогих массовых моделей и премиум-сегмента. Впрочем, более высокие ценовые категории не смогут полностью компенсировать потерянные объемы продаж ультрабюджетников», — отмечает Ян Ван, ведущий аналитик Counterpoint.

Альтернативы для покупателей и смена сил на рынке

Уменьшение количества дешевых смартфонов может затруднить доступ к мобильному интернету для людей с низким доходом, особенно в развивающихся странах.
Покупатели будут вынуждены покупать более дорогие устройства, пользоваться имеющимися смартфонами дольше и переходить на рынок подержанной и восстановленной техники.
Ожидается, что к концу десятилетия главная борьба между брендами развернется в среднем ценовом сегменте.
Поскольку технические характеристики устройств становятся схожими, производители будут соревноваться в дизайне, качестве камер, автономности и прочности корпуса.
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Среди главных бенефициаров этой трансформации аналитики видят Apple, Samsung и Huawei.
Samsung имеет обширное портфолио во всех ценовых категориях, Apple остается лидером по выручке в ​​премиум-сегменте, а Huawei укрепляет свои позиции за счет флагманских и гибких смартфонов.

Дефицит памяти сказывается на всем рынке электроники

Гонка вооружений в сфере искусственного интеллекта затронула и другие категории компьютерной техники.
Из-за четырехкратного роста цен на память цены на ПК достигли рекордных отметок.
Похожие проблемы испытывает и сегмент дешевых ноутбуков: согласно прогнозам исследовательской компании Omdia, поставки устройств на ChromeOS (хромбуки) сократятся на 27,6%.
Для сравнения, проседание поставок Windows-ПК оценивается в 12,1%, а компьютеров Mac — всего в 4,8%.
По материалам:
dev.ua
Смартфоны
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