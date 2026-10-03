BMW представила седан 3 Series (фото)

BMW представила новое поколение 3-Series G50, которое станет одной из ключевых моделей бренда 2027 года. Седан получил обновленный дизайн в стиле Neue Klasse, современные технологии и бензиновые двигатели с 48-вольтовой мягкой гибридной системой. При этом BMW не отказалась от четырех- и шестицилиндровых моторов. Об этом сообщает autoblog.com. Топовой версией стала BMW M xDrive. Автомобиль оснащен 3,0-литровым турбированным рядным 6-цилиндровым двигателем и 17-сильным электромотором. 350 Общая мощность составляет 437 л.с., а крутящий момент — 428 фунт-футов. До 60 миль/час (96 км/ч) седан разгоняется за 3,9 секунды. Топовой версией стала BMW M xDrive 350 Полный привод xDrive и 8-ступенчатая автоматическая коробка входят в стандартную комплектацию. Седан получил обновленный дизайн в стиле Neue Klasse Для тех, кому не требуется версия M , BMW предлагает 330 и 330 xDrive. Они получили 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель с 48-вольтовой гибридной системой. 350 Мощность составляет 255 л.с., а разгон до 60 миль/час занимает 5,9 секунды. Максимальная скорость всех версий с соответствующими спортивными шинами ограничена 155 миль/час (250 км/ч). Новый седан BMW 3 Series Седан также получил переработанное шасси, более широкий путь, более длинную колесную базу, новое рулевое управление и усовершенствованную подвеску. В интерьере установлен 17,9-дюймовый центральный дисплей, система BMW Operating System X и проекционный Panoramic iDrive. Интерьер нового седана BMW 3 Series Для M предусмотрена функция Drift Moment, позволяющая передавать тягу на заднюю ось для контролируемого скольжения. 350 Цена новой BMW 330 в США стартует от 49 900 долларов, а 330 xDrive стоит от 51 900 долларов. За M xDrive просят от 65 900 долларов без учета доставки. 350 Продажи нового поколения BMW 3 Series ожидаются к концу 2026 года.