BMW представила седан 3 Series (фото)

BMW представила новое поколение 3-Series G50, которое станет одной из ключевых моделей бренда 2027 года. Седан получил обновленный дизайн в стиле Neue Klasse, современные технологии и бензиновые двигатели с 48-вольтовой мягкой гибридной системой. При этом BMW не отказалась от четырех- и шестицилиндровых моторов.

Об этом сообщает autoblog.com.

Топовой версией стала BMW M 350 xDrive. Автомобиль оснащен 3,0-литровым турбированным рядным 6-цилиндровым двигателем и 17-сильным электромотором.

Общая мощность составляет 437 л.с., а крутящий момент — 428 фунт-футов. До 60 миль/час (96 км/ч) седан разгоняется за 3,9 секунды.

Топовой версией стала BMW M 350 xDrive

Полный привод xDrive и 8-ступенчатая автоматическая коробка входят в стандартную комплектацию.

Седан получил обновленный дизайн в стиле Neue Klasse

Для тех, кому не требуется версия M 350 , BMW предлагает 330 и 330 xDrive. Они получили 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель с 48-вольтовой гибридной системой.

Мощность составляет 255 л.с., а разгон до 60 миль/час занимает 5,9 секунды. Максимальная скорость всех версий с соответствующими спортивными шинами ограничена 155 миль/час (250 км/ч).

Новый седан BMW 3 Series

Седан также получил переработанное шасси, более широкий путь, более длинную колесную базу, новое рулевое управление и усовершенствованную подвеску.

В интерьере установлен 17,9-дюймовый центральный дисплей, система BMW Operating System X и проекционный Panoramic iDrive.

Интерьер нового седана BMW 3 Series

Для M 350 предусмотрена функция Drift Moment, позволяющая передавать тягу на заднюю ось для контролируемого скольжения.

Цена новой BMW 330 в США стартует от 49 900 долларов, а 330 xDrive стоит от 51 900 долларов. За M 350 xDrive просят от 65 900 долларов без учета доставки.