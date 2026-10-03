0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

BMW представила седан 3 Series (фото)

Технологии&Авто
88
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
BMW 3 Series (G50)
BMW 3 Series (G50)
BMW представила новое поколение 3-Series G50, которое станет одной из ключевых моделей бренда 2027 года. Седан получил обновленный дизайн в стиле Neue Klasse, современные технологии и бензиновые двигатели с 48-вольтовой мягкой гибридной системой. При этом BMW не отказалась от четырех- и шестицилиндровых моторов.
Об этом сообщает autoblog.com.
Топовой версией стала BMW M350 xDrive. Автомобиль оснащен 3,0-литровым турбированным рядным 6-цилиндровым двигателем и 17-сильным электромотором.
Общая мощность составляет 437 л.с., а крутящий момент — 428 фунт-футов. До 60 миль/час (96 км/ч) седан разгоняется за 3,9 секунды.
Топовой версией стала BMW M<sup><small>350</small></sup> xDrive
Топовой версией стала BMW M350 xDrive
Полный привод xDrive и 8-ступенчатая автоматическая коробка входят в стандартную комплектацию.
Седан получил обновленный дизайн в стиле Neue Klasse
Седан получил обновленный дизайн в стиле Neue Klasse
Для тех, кому не требуется версия M350, BMW предлагает 330 и 330 xDrive. Они получили 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель с 48-вольтовой гибридной системой.
Мощность составляет 255 л.с., а разгон до 60 миль/час занимает 5,9 секунды. Максимальная скорость всех версий с соответствующими спортивными шинами ограничена 155 миль/час (250 км/ч).
Новый седан BMW 3 Series
Новый седан BMW 3 Series
Седан также получил переработанное шасси, более широкий путь, более длинную колесную базу, новое рулевое управление и усовершенствованную подвеску.
В интерьере установлен 17,9-дюймовый центральный дисплей, система BMW Operating System X и проекционный Panoramic iDrive.
Интерьер нового седана BMW 3 Series
Интерьер нового седана BMW 3 Series
Для M350 предусмотрена функция Drift Moment, позволяющая передавать тягу на заднюю ось для контролируемого скольжения.
Цена новой BMW 330 в США стартует от 49 900 долларов, а 330 xDrive стоит от 51 900 долларов. За M350 xDrive просят от 65 900 долларов без учета доставки.
Продажи нового поколения BMW 3 Series ожидаются к концу 2026 года.
По материалам:
uamotors
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems