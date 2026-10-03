10 электрокаров с быстрой зарядкой (фото)

Эволюция химического состава аккумуляторов, прогрессивные системы охлаждения и внедрение 800-вольтовой архитектуры кардинально изменили скорость обновления энергии в современных авто. Благодаря повышенному напряжению электромобили получают больше мощности без перегрева элементов, что существенно сокращает время нахождения на станциях подзарядки.

В новом рейтинге Autocar решающим фактором стала не просто максимальная пиковая мощность, а практическая эффективность — сколько именно километров пробега добавляет машина за каждую минуту подключения к сети от 10 до 80%.

10 наиболее быстро заряжаемых электрокаров

Denza Z9 GT

Флагманский роскошный лифтбэк мощностью 1140 л.с. от бренда BYD возглавляет рейтинг благодаря революционной технологии Flash.

Denza Z9 GT

Автомобиль способен принимать пиковую мощность до 1500 кВт, что позволяет зарядить аккумулятор от 10 до 70% всего за 5 минут.

Запас хода (WLTP): 600,3 км

Добавленный запас хода за сессию: 360,5 км.

Время зарядки: 5 минут

Цена: £105 000 (5 754 000 грн)

Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupе Premium

Немецкий спортивный электрокар использует технологии батарей из Формулы-1 с цилиндрическими элементами, которые более эффективно охлаждаются во время быстрой зарядки.

Mercedes-AMG GT 53

Базовая версия мощностью 536 к.с. обеспечивает лучшую скорость зарядки среди автомобилей этого бренда.

Запас хода (WLTP): 777,3 км

Добавленный запас хода за сессию: 543,9 км

Время зарядки: 16 минут

Цена: £103 275 (5 659 000 грн)

Xpeng G6 Long Range

Китайский кроссовер демонстрирует рекордные показатели в своем ценовом сегменте благодаря использованию LFP-аккумуляторов и интеллектуальному термо-менеджменту.

Xpeng G6 Long Range

Система поддерживает максимальную мощность в течение длительного времени без вынужденного снижения скорости для защиты элементов аккумулятора.

Запас хода (WLTP): 524,6 км

Добавленный запас хода за сессию: 366,9 км

Время зарядки: 12 минут

Цена: £44 990 (2 465 000 грн)

BMW i3 50 xDrive First Edition

Первый электрический седан 3-й серии для глобального рынка построен на специализированной платформе Neue Klasse.

BMW i3 50 xDrive First Edition

Автомобиль получил мощную силовую установку и самый большой запас хода в своем классе, что делает его отличным выбором для дальних поездок.

Запас хода (WLTP): 906,1 км

Добавленный запас хода за сессию: 634,1 км.

Время зарядки: 21 минута

Цена: £57 905 (3 173 000 грн)

Volvo EX60 P12 AWD Plus

Шведский электрический кроссовер во флагманской версии P12 AWD имеет настолько вместительную батарею, что способен преодолевать длительные междугородные маршруты с большим запасом хода.

Volvo EX60 P12 AWD Plus

Краткая остановка на станции зарядки позволяет мгновенно восполнить запас энергии, достаточный для обратного пути.

Запас хода (WLTP): 809,5 км

Добавленный запас хода за сессию: 566,5 км.

Время зарядки: 19 минут

Цена: £64 860 (ориентировочно 3 554 000 грн)

MG IM 5 100 long range

Аэродинамический кузов фастбэк позволяет модели IM 5 эффективно использовать энергию аккумулятора емкостью 100 кВт·ч.

MG IM 5 100 long range

Полноценная 800-вольтовая система обеспечивает в два раза более быструю зарядку по сравнению с базовыми версиями без этой технологии.

Запас хода (WLTP): 709,7 км

Добавленный запас хода за сессию: 497,3 км.

Время зарядки: 17 минут

Цена: £45 495 (2 493 000 грн)

BMW iX3 50 xDrive

Новое поколение электрического кроссовера от BMW оснащено полным приводом и поддерживает зарядку мощностью до 400 кВт.

BMW iX3 50 xDrive

Это позволяет заряжать емкую батарею за то же время, что и в базовых модификациях.

Запас хода (WLTP): 793,4 км

Добавленный запас хода за сессию: 555,2 км.

Время зарядки: 21 минута

Цена: £60 655 (3 324 000 грн)

Porsche Taycan

Один из первых электромобилей с 800-вольтовой архитектурой продолжает удерживать высокие позиции на рынке.

Porsche Taycan

Базовая одномоторная версия показывает лучшую эффективность в линейке и обеспечивает максимальный пробег на каждой минуте подключения к станции.

Запас хода (WLTP): 677,5 км

Добавленный запас хода за сессию: 474,8 км.

Время зарядки: 18 минут

Цена: £91 196 (4 998 000 грн)

MG IM 6 100 long range

Премиальный испанско-китайский кроссовер создан как прямой конкурент популярных семейных SUV, предлагая 800-вольтовую зарядку в стандартной комплектации.

MG IM 6 100 long range

Одномоторная версия Long Range имеет более высокую эффективность по сравнению с полноприводными модификациями.

Запас хода (WLTP): 624,4 км

Добавленный запас хода за сессию: 437,7 км.

Время зарядки: 17 минут

Цена: £48 495 (2 658 000 грн)

Audi A6 E-tron Performance Sport

Электрический седан от Audi отличается высоким уровнем аэродинамики и построен на новой платформе PPE с напряжением 800 В.

Audi A6 E-tron Performance Sport

Для достижения максимальной скорости зарядки в 270 кВт автомобиль комплектуется аккумуляторным блоком вместимостью 100 кВт-ч.