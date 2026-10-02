Apple готовит умную камеру для дома без видеозаписи
Apple, по данным Bloomberg, разрабатывает умную камеру для дома, которая не будет записывать видео. Устройство должно стать частью новой экосистемы компании для умного дома и будет работать вместе с домашним хабом, который Apple может представить в ближайшее время.
Какой будет новая камера Apple
По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, камера носит кодовое название J450 и станет дополнением к умному домашнему дисплею J490. Устройство будет иметь цилиндрический корпус и очень низкую частоту кадров, поэтому не сможет использоваться как обычная камера видеонаблюдения.
Камера будет анализировать окружающую среду с помощью ИИ и сообщать пользователю о событиях в виде текстовых описаний. Например, он сможет определять, когда человек заходит в комнату, используя распознавание лиц.
Данные будут обрабатываться непосредственно на устройстве
Гурман утверждает, что устройство будет использовать технологию, похожую на ту, которую Apple якобы разрабатывает для будущих AirPods с камерами. Речь идет о сенсорах изображения со встроенным ИИ, которые могут обрабатывать данные непосредственно на устройстве. Такой подход позволяет не передавать полноценные изображения на серверы и не сохранять их.
Подобный принцип уже используется в Apple Home. Функция обнаружения активности для камер HomeKit Secure Video может прекращать трансляцию и запись видео, но продолжать отслеживать движение.
По словам Гурмана, новая камера вообще не будет создавать видеозаписи — пользователь будет получать только текстовую информацию о происходящем в доме.
Когда Apple может выпустить камеру
Ожидается, что Apple выпустит умную камеру в 2027 году.
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