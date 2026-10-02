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Apple готовит умную камеру для дома без видеозаписи

Технологии&Авто
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Ожидается, что Apple выпустит умную камеру в 2027 году.
Ожидается, что Apple выпустит умную камеру в 2027 году.
Apple, по данным Bloomberg, разрабатывает умную камеру для дома, которая не будет записывать видео. Устройство должно стать частью новой экосистемы компании для умного дома и будет работать вместе с домашним хабом, который Apple может представить в ближайшее время.

Какой будет новая камера Apple

По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, камера носит кодовое название J450 и станет дополнением к умному домашнему дисплею J490. Устройство будет иметь цилиндрический корпус и очень низкую частоту кадров, поэтому не сможет использоваться как обычная камера видеонаблюдения.
Камера будет анализировать окружающую среду с помощью ИИ и сообщать пользователю о событиях в виде текстовых описаний. Например, он сможет определять, когда человек заходит в комнату, используя распознавание лиц.

Данные будут обрабатываться непосредственно на устройстве

Гурман утверждает, что устройство будет использовать технологию, похожую на ту, которую Apple якобы разрабатывает для будущих AirPods с камерами. Речь идет о сенсорах изображения со встроенным ИИ, которые могут обрабатывать данные непосредственно на устройстве. Такой подход позволяет не передавать полноценные изображения на серверы и не сохранять их.
Подобный принцип уже используется в Apple Home. Функция обнаружения активности для камер HomeKit Secure Video может прекращать трансляцию и запись видео, но продолжать отслеживать движение.
По словам Гурмана, новая камера вообще не будет создавать видеозаписи — пользователь будет получать только текстовую информацию о происходящем в доме.

Когда Apple может выпустить камеру

Ожидается, что Apple выпустит умную камеру в 2027 году.
По материалам:
mezha.media
AppleТехникаИИ
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