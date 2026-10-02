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Aston Martin представила новый DBX GT (фото)

Технологии&Авто
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Aston Martin DBX GT
Aston Martin DBX GT
После сложного 2025 года, отличившегося падением продаж и убытками, Aston Martin рассчитывает восстановить показатели с помощью новой модели. Вывести британский бренд из кризиса имеет новый роскошный кроссовер DBX GT.
В прошлом году продажи Aston Martin просели до 5448 автомобилей (против 6030 в 2024-м), а реализация кроссовера DBX упала на 9% - до 1717 экземпляров. В отличие от версии DBX S, заточенной под трек, новинка с индексом GT делает ставку на максимальный комфорт и изысканность.
В компании рассчитывают, что модель принесет более высокую маржинальность и отберет покупателей у Ferrari Purosangue и Lamborghini Urus, пишет CarScoops.

Что известно о новинке

Внешне DBX GT отличается новой двойной решеткой радиатора (со светлой или темной отделкой), дополнительными воздухозаборниками, двухкомпонентными вставками на боковинах и выкрашенными в цвет кузова бамперами, порогами и диффузором. Автомобиль получил 22-дюймовые кованые диски Satin Titanium и четырехтрубный выхлоп вместо двухъярусного, как у DBX S.
Aston Martin представила новый DBX GT (фото)
Больше обновлений — внутри. Передние и задние кресла стали удобнее благодаря дополнительному 10-миллиметровому слою пены с эффектом памяти. В отделке каждого переднего сиденья использовали более 690 метров нитей и более 3200 отверстий перфорации. Позади установили два отдельных кресла вместо дивана, хотя центральное место тоже сохранили. В салон добавили полуанилиновую кожу, коврики с высоким ворсом, анодированный селектор режимов движения, панорамную крышу и улучшенную шумоизоляцию.
Aston Martin представила новый DBX GT (фото)
Под капотом — знакомый 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом на 717 л.с. и 900 Нм момента. В связке с 9-ступенчатым «автоматом» и полным приводом кроссовер массой 2245 кг разгоняется до 96 км/ч за 3,1 секунды, а его максималка достигает 310 км/ч.
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Инженеры также перенастроили звук выхлопа и добавили тихий режим GT для спокойной езды.
Цены для разных рынков пока не объявили, однако первые машины достанутся покупателям уже в четвертом квартале.
По материалам:
Фокус
Авто
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