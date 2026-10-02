Aston Martin представила новый DBX GT (фото)

После сложного 2025 года, отличившегося падением продаж и убытками, Aston Martin рассчитывает восстановить показатели с помощью новой модели. Вывести британский бренд из кризиса имеет новый роскошный кроссовер DBX GT.

В прошлом году продажи Aston Martin просели до 5448 автомобилей (против 6030 в 2024-м), а реализация кроссовера DBX упала на 9% - до 1717 экземпляров. В отличие от версии DBX S, заточенной под трек, новинка с индексом GT делает ставку на максимальный комфорт и изысканность.

В компании рассчитывают, что модель принесет более высокую маржинальность и отберет покупателей у Ferrari Purosangue и Lamborghini Urus, пишет CarScoops.

Что известно о новинке

Внешне DBX GT отличается новой двойной решеткой радиатора (со светлой или темной отделкой), дополнительными воздухозаборниками, двухкомпонентными вставками на боковинах и выкрашенными в цвет кузова бамперами, порогами и диффузором. Автомобиль получил 22-дюймовые кованые диски Satin Titanium и четырехтрубный выхлоп вместо двухъярусного, как у DBX S.

Больше обновлений — внутри. Передние и задние кресла стали удобнее благодаря дополнительному 10-миллиметровому слою пены с эффектом памяти. В отделке каждого переднего сиденья использовали более 690 метров нитей и более 3200 отверстий перфорации. Позади установили два отдельных кресла вместо дивана, хотя центральное место тоже сохранили. В салон добавили полуанилиновую кожу, коврики с высоким ворсом, анодированный селектор режимов движения, панорамную крышу и улучшенную шумоизоляцию.

Под капотом — знакомый 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом на 717 л.с. и 900 Нм момента. В связке с 9-ступенчатым «автоматом» и полным приводом кроссовер массой 2245 кг разгоняется до 96 км/ч за 3,1 секунды, а его максималка достигает 310 км/ч.

Инженеры также перенастроили звук выхлопа и добавили тихий режим GT для спокойной езды.