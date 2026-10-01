OpenAI запускает новый тарифный план за $500

OpenAI представила новый тариф ChatGPT Pro 500 стоимостью $500 в месяц. Он станет самой дорогой персональной подпиской компании и предложит самые высокие лимиты использования среди Pro тарифов. В то же время, для действующих пользователей Pro 200 с 30 октября сократят доступные лимиты.

Об этом пишет The Next Web.

Что дает ChatGPT Pro 500

Новый тариф станет единственным уровнем Pro с доступом к режиму Ultrafast, ускоряющему генерацию ответов. По данным OpenAI, в Codex он может генерировать до 300 токенов в секунду — до восьми раз быстрее стандартного режима.

Общий объем использования в Pro 500 составит 25-кратный предел по сравнению с Plus. Это самый большой показатель среди персональных Pro-тарифов.

Что изменится для пользователей Pro 200

Параллельно OpenAI сокращает лимиты для тарифа за $200 в месяц. С 30 октября его доступ к Work и Codex уменьшится с 20-кратного до 10-кратного по сравнению с Plus. Действующие подписчики смогут воспользоваться старыми лимитами до 29 октября.

Также количество сообщений с GPT-6 Pro в чате сократят с 200 до 100 в неделю.

После изменения условий OpenAI предоставит действующим подписчикам Pro 200 единовременные кредиты на $2500, которые можно будет использовать до конца года. Компания также заявила, что не будет возвращать старый пятичасовой предел.

Что еще нового представила OpenAI

Новый тариф — лишь небольшая часть из более 20 анонсов, представленных OpenAI на DevDay 2026. Еще одна новинка — GPT-6.1 Sol. OpenAI позиционирует ее как модель, близкую по возможностям Astra, но с существенно более низкой стоимостью использования. Она предназначена, в частности, для программирования, работы с компьютером и профессиональных задач.

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Платные пользователи теперь могут использовать свои лимиты ChatGPT токенов в 16 посторонних сервисах. Среди них — Notion, Vercel, Devin от Cognition, T3, OpenClaw и Dactyl.

Таким образом, инструменты OpenAI можно использовать непосредственно в рабочих средах, не переключаясь между отдельными сервисами.

Codex получил новые возможности для разработчиков

Значительные обновления получил и Codex. Облачные среды позволяют запускать задачи программирования, которые продолжают выполняться даже после отключения компьютера. Следить за работой проектов можно с мобильных и десктопных приложений.

Для разработчиков представили также Codex Security Cloud. Инструмент сканирует репозитории GitHub, ищет уязвимости, генерирует патчи и создает черновики запросов на слияние.

Кроме того, OpenAI обновила Agents API, добавив возможность взаимодействия ИИ с компьютером и программными интерфейсами.

Компания также представила Decisions API на основе модели Luna. Инструмент помогает ИИ быстро выбирать один из заранее определенных вариантов ответа для принятия решений в реальном времени.