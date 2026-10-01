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Смартфон за $200, который можно не менять годами: что советуют обозреватели

Технологии&Авто
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Samsung Galaxy A17 5G
Samsung Galaxy A17 5G
Если хочется недорогой Android-смартфон, который не устареет за несколько лет, одним из вариантов может стать Samsung Galaxy A17 5G. Обозреватель NY Times советует эту модель за сочетание цены, характеристик и длительной поддержки.

Что предлагает Samsung Galaxy A17 5G

Galaxy A17 5G стоит около $200 (приблизительно 8500 грн) и имеет 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц. Такой экран обеспечивает высокую контрастность и подходит для просмотра видео и игр.
Одним из главных преимуществ смартфона обозреватель считает термин программной поддержки. Samsung обещает шесть лет обновления Android и безопасности. Это означает, что устройство возможно будет использовать до 2031 года, сохраняя актуальную операционную систему и исправление безопасности.
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За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мА·ч. При активном использовании — при просмотре YouTube, Netflix, навигации, прослушивании подкастов, переписке и мобильных игр — смартфон должен работать в течение дня без подзарядки. Поддерживается проводная зарядка мощностью до 25 Вт, но беспроводной зарядки нет.
Также Galaxy A17 5G имеет:
  • NFC для бесконтактной оплаты;
  • eSIM;
  • сканер отпечатков пальцев;
  • слот для расширения памяти;
  • защита IP54 от пыли и брызг.

В чем недостатки

В то же время Galaxy A17 5G не отличается высокой производительностью. Базовая версия имеет 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища. Для повседневных задач этого достаточно, но при одновременном запуске нескольких программ могут возникать задержки. Требовательные приложения, в частности Google Maps, могут иногда работать медленнее.
Еще один недостаток — отсутствие 3,5-мм разъема для наушников. Встроенные динамики также не относятся к сильным сторонам модели.
Если бюджет позволяет потратить больше, обозреватель также выделяет Moto G Power (2026) примерно за $350. Смартфон имеет 8 ГБ оперативной памяти, 120-Гц дисплей и более высокую производительность, но получает лишь три года обновления безопасности.
Еще один вариант — Pixel 10a от $500. Он оснащен 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, яркостью до 3000 нит и поддерживает семь лет обновлений.
По материалам:
УНІАН
СмартфоныSamsung
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