Смартфон за $200, который можно не менять годами: что советуют обозреватели

Если хочется недорогой Android-смартфон, который не устареет за несколько лет, одним из вариантов может стать Samsung Galaxy A17 5G. Обозреватель NY Times советует эту модель за сочетание цены, характеристик и длительной поддержки.

Что предлагает Samsung Galaxy A17 5G

Galaxy A17 5G стоит около $200 (приблизительно 8500 грн) и имеет 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц. Такой экран обеспечивает высокую контрастность и подходит для просмотра видео и игр.

Одним из главных преимуществ смартфона обозреватель считает термин программной поддержки. Samsung обещает шесть лет обновления Android и безопасности. Это означает, что устройство возможно будет использовать до 2031 года, сохраняя актуальную операционную систему и исправление безопасности.

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За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мА·ч. При активном использовании — при просмотре YouTube, Netflix, навигации, прослушивании подкастов, переписке и мобильных игр — смартфон должен работать в течение дня без подзарядки. Поддерживается проводная зарядка мощностью до 25 Вт, но беспроводной зарядки нет.

Также Galaxy A17 5G имеет:

NFC для бесконтактной оплаты;

eSIM;

сканер отпечатков пальцев;

слот для расширения памяти;

защита IP54 от пыли и брызг.

В чем недостатки

В то же время Galaxy A17 5G не отличается высокой производительностью. Базовая версия имеет 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища. Для повседневных задач этого достаточно, но при одновременном запуске нескольких программ могут возникать задержки. Требовательные приложения, в частности Google Maps, могут иногда работать медленнее.

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Еще один недостаток — отсутствие 3,5-мм разъема для наушников. Встроенные динамики также не относятся к сильным сторонам модели.

Если бюджет позволяет потратить больше, обозреватель также выделяет Moto G Power (2026) примерно за $350. Смартфон имеет 8 ГБ оперативной памяти, 120-Гц дисплей и более высокую производительность, но получает лишь три года обновления безопасности.