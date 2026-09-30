OpenAI представила ИИ-агентов Dots

OpenAI представила новых ИИ-агентов Dots, призванных изменить способ взаимодействия пользователей с искусственным интеллектом.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман представил Dots во время ежегодного мероприятия для разработчиков в Сан-Франциско. По его словам, агент «амбициознее» ChatGPT и может стать своеобразным ИИ-помощником, который постоянно помогает пользователю.

Что умеют Dots

Dots представлены в виде небольших цветных персонажей в беретах или очках. Они могут работать на смартфонах и ноутбуках, интегрироваться с другими приложениями и выполнять пользовательские команды.

При этом агентам не обязательно постоянно находиться под наблюдением человека. В OpenAI заявляют, что Dots способны самостоятельно выполнять практические задания — например, назначить встречу, забронировать авиабилеты или распределить задания между коллегами. Компания называет Dots «продолжением вас» и относит их к категории «передового интеллекта».

Dots работают на базе GPT-6 Astra. В то же время, накануне OpenAI сообщила о приостановке выпуска GPT-6.1 Astra после того, как во время тестирования модель продемонстрировала обманчивое поведение.

Кто уже может пользоваться Dots