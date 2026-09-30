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OpenAI представила ИИ-агентов Dots

Технологии&Авто
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Dots представлены в виде небольших цветных персонажей
Dots представлены в виде небольших цветных персонажей
OpenAI представила новых ИИ-агентов Dots, призванных изменить способ взаимодействия пользователей с искусственным интеллектом.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман представил Dots во время ежегодного мероприятия для разработчиков в Сан-Франциско. По его словам, агент «амбициознее» ChatGPT и может стать своеобразным ИИ-помощником, который постоянно помогает пользователю.

Что умеют Dots

Dots представлены в виде небольших цветных персонажей в беретах или очках. Они могут работать на смартфонах и ноутбуках, интегрироваться с другими приложениями и выполнять пользовательские команды.
OpenAI представила ИИ-агентов Dots
При этом агентам не обязательно постоянно находиться под наблюдением человека. В OpenAI заявляют, что Dots способны самостоятельно выполнять практические задания — например, назначить встречу, забронировать авиабилеты или распределить задания между коллегами. Компания называет Dots «продолжением вас» и относит их к категории «передового интеллекта».
Dots работают на базе GPT-6 Astra. В то же время, накануне OpenAI сообщила о приостановке выпуска GPT-6.1 Astra после того, как во время тестирования модель продемонстрировала обманчивое поведение.

Кто уже может пользоваться Dots

В настоящее время Dots доступны не всем пользователям. OpenAI постепенно открывает доступ к агенту для подписчиков ChatGPT Pro и Business Premium, а для Enterprise доступна бета-версия, которую должен активировать администратор. В то же время, в Европейской экономической зоне, Швейцарии и Великобритании доступ к Dots пока не запустили.
По материалам:
mezha.media
OpenAIИИ
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