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Автобусы с GPS: обнародован законопроект о мониторинге перевозок и обследовании автостанций

Технологии&Авто
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GPS-мониторинг автобусов может стать обязательным
GPS-мониторинг автобусов может стать обязательным
В Министерстве по восстановлению, инфраструктуре и транспорту обнародован законопроект, предусматривающий обязательное GPS-отслеживание автобусов на международных, межобластных и городских маршрутах общего пользования, а также введение обследования автостанций.
Об этом сообщает Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.
Инициатива должна создать законодательную основу для внедрения обязательного GPS-мониторинга транспорта на автобусных маршрутах общего пользования — международных, межобластных и городских. Также документ определяет процедуру обследования автостанций.

Что изменится для автостанций

Если закон примут, появится возможность автоматически собирать, передавать и обрабатывать данные о местонахождении автобусов, их скорости и соблюдении графиков движения в режиме реального времени. Это должно сделать перевозки более безопасными и качественными.
Обследование автостанций в свою очередь поможет установить их фактическое состояние, оценить доступность маломобильных групп населения и проверить, соответствуют ли обязательные услуги требованиям законодательства.
По материалам:
Mind
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