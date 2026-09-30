Автобусы с GPS: обнародован законопроект о мониторинге перевозок и обследовании автостанций

В Министерстве по восстановлению, инфраструктуре и транспорту обнародован законопроект, предусматривающий обязательное GPS-отслеживание автобусов на международных, межобластных и городских маршрутах общего пользования, а также введение обследования автостанций.

Об этом сообщает Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

Инициатива должна создать законодательную основу для внедрения обязательного GPS-мониторинга транспорта на автобусных маршрутах общего пользования — международных, межобластных и городских. Также документ определяет процедуру обследования автостанций.

Что изменится для автостанций

Если закон примут, появится возможность автоматически собирать, передавать и обрабатывать данные о местонахождении автобусов, их скорости и соблюдении графиков движения в режиме реального времени. Это должно сделать перевозки более безопасными и качественными.