Скрученный пробег в авто: куда обращаться и можно ли вернуть деньги

Покупка автомобиля со скрученным пробегом может обернуться не только переплатой, но и сложным поиском доказательств обмана. При этом большинство европейских водителей не знают, куда обращаться в такой ситуации и могут ли вернуть свои деньги.

Об этом свидетельствуют результаты исследования carVertical, проведенного среди почти 7800 водителей из 18 европейских стран. 75,8% опрошенных не знают, куда сообщать об автомобиле со скрученным пробегом, а 87,3% не уверены, что смогут вернуть потраченные на такую ​​машину деньги.

Треть покупателей сталкивалась со скрученным пробегом

Почти треть участников опроса — 30,3% - лично покупали автомобиль с поддельным пробегом или знают людей, которые попадали в такую ​​ситуацию.

Еще 31,8% не уверены, сталкивались ли с подобными случаями, тогда как 38% ответили, что не имели такого опыта ни лично, ни через знакомых.

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Эти результаты нельзя непосредственно приравнивать к доле автомобилей с манипуляциями с одометром, поскольку опрос отображает жизненный опыт людей, который может относиться к нескольким автомобилям.

В то же время, по данным Индекса прозрачности carVertical за 2025 год, признаки манипуляций с пробегом имели 9,46% автомобилей, проверенных пользователями сервиса в Украине. Средняя величина обнаруженного скручивания составляла 92 393 км. Украина заняла 25 место в рейтинге прозрачности рынка подержанных автомобилей.

Такое вмешательство в характеристики одометра может оказывать влияние и на стоимость автомобиля.

Почему продавца сложно привлечь к ответственности

В Украине нет отдельной статьи, которая устанавливала бы ответственность именно за изменение показателей одометра. Поэтому сам факт того, что текущий пробег отличается от старых сервисных или страховых записей, еще не означает автоматического наказания продавца.

Чтобы привлечь человека к ответственности, нужно доказать, что он знал о реальном пробеге, намеренно скрыл эту информацию и с помощью обмана получил деньги покупателя. В таком случае дело потенциально могут квалифицировать как мошенничество по статье 190 Уголовного кодекса Украины. Конкретная квалификация и наказание будут зависеть от доказательств, размера причиненного вреда и других обстоятельств дела.

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Защитить свои права клиент может и в гражданском порядке. Согласно статье 230 Гражданского кодекса, суд может признать сделку недействительной, если одна сторона намеренно ввела другую в заблуждение относительно существенных обстоятельств.

Реальный пробег может относиться к таким обстоятельствам, поскольку он влияет на стоимость автомобиля, его техническое состояние и будущие затраты на обслуживание.

Куда обращаться покупателю

Прежде всего, нужно зафиксировать расхождение в показателях. Для этого следует получить письменное заключение СТО или эксперта, сохранить отчет об истории автомобиля, старых объявлениях, фотографиях, сервисных документах и ​​записях пробега из иностранных реестров.

Также необходимо иметь договор купли-продажи, подтверждение оплаты и переписку с продавцом.

После этого покупатель может отправить продавцу письменное требование о расторжении сделки, возврате части денег или полном возмещении. Если продавец отказывается, а собранные материалы указывают на намеренный обман, можно обратиться в Национальную полицию.

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Если автомобиль покупали через интернет, информацию о возможном мошенничестве можно подать через форму электронного обращения Киберполиции.

Если же автомобиль приобрели в автосалоне, на комиссионной площадке или у другого предприятия, покупатель может обратиться в Госпродпотребслужбу . К обращению следует приложить документы о покупке, заявленный продавцом пробег и доказательства выявленных разногласий.

Когда продавцом было физическое лицо, которое отказывается добровольно возвращать деньги, вопрос придется решать в суде. В таком случае важно доказать не только неправильный пробег, но и то, что продавец знал о манипуляции или сознательно использовал ее при продаже.

Особый риск возникает с автомобилями, которые несколько раз сменили страну регистрации. Данные об обслуживании, страховых случаях и пробеге могут храниться в различных национальных системах и не всегда передаваться вместе с автомобилем.