0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Скрученный пробег в авто: куда обращаться и можно ли вернуть деньги

Технологии&Авто
37
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Панель автомобиля
Панель автомобиля
Покупка автомобиля со скрученным пробегом может обернуться не только переплатой, но и сложным поиском доказательств обмана. При этом большинство европейских водителей не знают, куда обращаться в такой ситуации и могут ли вернуть свои деньги.
Об этом свидетельствуют результаты исследования carVertical, проведенного среди почти 7800 водителей из 18 европейских стран. 75,8% опрошенных не знают, куда сообщать об автомобиле со скрученным пробегом, а 87,3% не уверены, что смогут вернуть потраченные на такую ​​машину деньги.

Треть покупателей сталкивалась со скрученным пробегом

Почти треть участников опроса — 30,3% - лично покупали автомобиль с поддельным пробегом или знают людей, которые попадали в такую ​​ситуацию.
Еще 31,8% не уверены, сталкивались ли с подобными случаями, тогда как 38% ответили, что не имели такого опыта ни лично, ни через знакомых.
Эти результаты нельзя непосредственно приравнивать к доле автомобилей с манипуляциями с одометром, поскольку опрос отображает жизненный опыт людей, который может относиться к нескольким автомобилям.
Место для вашей рекламы
В то же время, по данным Индекса прозрачности carVertical за 2025 год, признаки манипуляций с пробегом имели 9,46% автомобилей, проверенных пользователями сервиса в Украине. Средняя величина обнаруженного скручивания составляла 92 393 км. Украина заняла 25 место в рейтинге прозрачности рынка подержанных автомобилей.
Такое вмешательство в характеристики одометра может оказывать влияние и на стоимость автомобиля.

Почему продавца сложно привлечь к ответственности

В Украине нет отдельной статьи, которая устанавливала бы ответственность именно за изменение показателей одометра. Поэтому сам факт того, что текущий пробег отличается от старых сервисных или страховых записей, еще не означает автоматического наказания продавца.
Чтобы привлечь человека к ответственности, нужно доказать, что он знал о реальном пробеге, намеренно скрыл эту информацию и с помощью обмана получил деньги покупателя. В таком случае дело потенциально могут квалифицировать как мошенничество по статье 190 Уголовного кодекса Украины. Конкретная квалификация и наказание будут зависеть от доказательств, размера причиненного вреда и других обстоятельств дела.
Читайте также
Защитить свои права клиент может и в гражданском порядке. Согласно статье 230 Гражданского кодекса, суд может признать сделку недействительной, если одна сторона намеренно ввела другую в заблуждение относительно существенных обстоятельств.
Реальный пробег может относиться к таким обстоятельствам, поскольку он влияет на стоимость автомобиля, его техническое состояние и будущие затраты на обслуживание.

Куда обращаться покупателю

Прежде всего, нужно зафиксировать расхождение в показателях. Для этого следует получить письменное заключение СТО или эксперта, сохранить отчет об истории автомобиля, старых объявлениях, фотографиях, сервисных документах и ​​записях пробега из иностранных реестров.
Также необходимо иметь договор купли-продажи, подтверждение оплаты и переписку с продавцом.
После этого покупатель может отправить продавцу письменное требование о расторжении сделки, возврате части денег или полном возмещении. Если продавец отказывается, а собранные материалы указывают на намеренный обман, можно обратиться в Национальную полицию.
Читайте также
Если автомобиль покупали через интернет, информацию о возможном мошенничестве можно подать через форму электронного обращения Киберполиции.
Если же автомобиль приобрели в автосалоне, на комиссионной площадке или у другого предприятия, покупатель может обратиться в Госпродпотребслужбу. К обращению следует приложить документы о покупке, заявленный продавцом пробег и доказательства выявленных разногласий.
Когда продавцом было физическое лицо, которое отказывается добровольно возвращать деньги, вопрос придется решать в суде. В таком случае важно доказать не только неправильный пробег, но и то, что продавец знал о манипуляции или сознательно использовал ее при продаже.
Особый риск возникает с автомобилями, которые несколько раз сменили страну регистрации. Данные об обслуживании, страховых случаях и пробеге могут храниться в различных национальных системах и не всегда передаваться вместе с автомобилем.
После ввоза машина может получить новые документы, косметический ремонт и гораздо меньше показатель на одометре.
По материалам:
Телеканал 24
АвтоПодержанные авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems