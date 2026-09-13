На что обратить внимание при покупке подержанного электрокара

Покупка б/у электрокара сегодня уже не выглядит как приобретение технологического эксперимента. Особенно если речь идет об относительно свежей модели с нормальной батареей, достаточным запасом хода и поддержкой быстрой зарядки. Впрочем, электромобиль имеет одно принципиальное отличие от бензинового или дизельного автомобиля. Здесь нужно внимательнее смотреть на состояние тяговой батареи, ведь именно она одна из самых дорогих компонентов автомобиля.
Прежде чем искать конкретную машину, следует определиться с типом силовой установки.
Самый распространенный вариант — BEV, то есть полностью электрический автомобиль. У него нет двигателя внутреннего сгорания, а колеса приводят в движение один или несколько электромоторов.
Именно BEV обычно называют электромобилями в полном смысле этого слова. Современные модели могут иметь очень большой запас хода, но у подержанных машин он зависит не только от заводских характеристик, но и от возраста и состояния батареи.
Второй вариант — PHEV, или plug-in hybrid. Такой автомобиль сочетает двигатель внутреннего сгорания, электромотор и батарею, которую можно заряжать от розетки. Более старые модели часто позволяли проехать на электротяге всего несколько десятков километров, в то время как более новые plug-in гибриды имеют значительно больший электрический запас хода.
Есть также E-REV или автомобили с удлинителем запаса хода. Здесь колеса приводит в движение электрическую силовую установку, а двигатель внутреннего сгорания работает как генератор, производящий электроэнергию для батареи. Для водителя это может быть интересным компромиссом между электромобилем и обычным автомобилем с двигателем внутреннего сгорания.
Самое важное — состояние батареи
При покупке б/у электромобиля пробег на одометре не должен быть единственным критерием.
Две машины одного года с одинаковым пробегом могут иметь совершенно разное состояние тяговых батарей, поскольку на них влияют скорость и способ зарядки, температурный режим, длительное хранение с полностью заряженной или почти разряженной батареей и условия эксплуатации.
Поэтому перед покупкой лучше провести профессиональную диагностику аккумулятора.
Она позволяет оценить остаточную емкость и понять, как фактическое состояние батареи отличается от нового автомобиля.
Не стоит пугаться самой деградации. Любая батарея со временем теряет часть начальной емкости и небольшое снижение ее возможностей является нормальным процессом. Гораздо важнее понять, насколько велико это снижение именно у конкретного автомобиля.
Паспортный запас хода не следует воспринимать буквально
Еще одна типичная ошибка покупателя — ориентироваться только на цифру запаса хода в рекламном объявлении.
Различные автомобили проходят разные циклы сертификационных испытаний, а реальный пробег зависит от температуры, скорости, стиля вождения, рельефа и использования кондиционера или обогревателя. Особенно сильно это чувствуется зимой.
Для многих водителей это главное преимущество электрокара. Автомобиль заряжается, когда он просто стоит и не используется.
Если домашней зарядки нет, то ситуация иная. Перед покупкой следует проверить станции у дома, работы и на основных маршрутах. Также следует посмотреть на их мощность и стоимость электроэнергии.
Что еще проверить перед сделкой
Кроме батареи, нужно оценить обычное техническое состояние автомобиля. Электромобиль не лишен подвески, тормозов, рулевого механизма, кондиционера, электроники и других систем, которые могут требовать ремонта.
Особо внимательно нужно проверять автомобили после ДТП, затопления или серьезных повреждений.
Но экономия начинается не с самой низкой цены в объявлении. Если купить дешевый электромобиль с сильно деградированной батареей или неизвестными проблемами после аварии, выгода может быстро исчезнуть.
Поэтому правильный алгоритм прост: сначала определить собственный сценарий использования, затем подобрать подходящий тип электрифицированной силовой установки, проверить батарею и техническое состояние и после этого сравнивать цену.
Тогда бывший в употреблении электромобиль действительно может стать не компромиссом, а очень разумной покупкой.