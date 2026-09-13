На что обратить внимание при покупке подержанного электрокара 13.09.2026, 00:09 — Технологии&Авто Мужчина заряжает электрокар, Фото: magnific

Покупка б/у электрокара сегодня уже не выглядит как приобретение технологического эксперимента. Особенно если речь идет об относительно свежей модели с нормальной батареей, достаточным запасом хода и поддержкой быстрой зарядки. Впрочем, электромобиль имеет одно принципиальное отличие от бензинового или дизельного автомобиля. Здесь нужно внимательнее смотреть на состояние тяговой батареи, ведь именно она одна из самых дорогих компонентов автомобиля.

Об этом пишет Autocar.

Какие бывают электрифицированные автомобили

Прежде чем искать конкретную машину, следует определиться с типом силовой установки.

Самый распространенный вариант — BEV, то есть полностью электрический автомобиль. У него нет двигателя внутреннего сгорания, а колеса приводят в движение один или несколько электромоторов.

то есть полностью электрический автомобиль. У него нет двигателя внутреннего сгорания, а колеса приводят в движение один или несколько электромоторов. Именно BEV обычно называют электромобилями в полном смысле этого слова. Современные модели могут иметь очень большой запас хода, но у подержанных машин он зависит не только от заводских характеристик, но и от возраста и состояния батареи.

Второй вариант — PHEV, или plug-in hybrid. Такой автомобиль сочетает двигатель внутреннего сгорания, электромотор и батарею, которую можно заряжать от розетки. Более старые модели часто позволяли проехать на электротяге всего несколько десятков километров, в то время как более новые plug-in гибриды имеют значительно больший электрический запас хода.

Такой автомобиль сочетает двигатель внутреннего сгорания, электромотор и батарею, которую можно заряжать от розетки. Более старые модели часто позволяли проехать на электротяге всего несколько десятков километров, в то время как более новые plug-in гибриды имеют значительно больший электрический запас хода. Есть также E-REV или автомобили с удлинителем запаса хода. Здесь колеса приводит в движение электрическую силовую установку, а двигатель внутреннего сгорания работает как генератор, производящий электроэнергию для батареи. Для водителя это может быть интересным компромиссом между электромобилем и обычным автомобилем с двигателем внутреннего сгорания.

Самое важное — состояние батареи

При покупке б/у электромобиля пробег на одометре не должен быть единственным критерием.

Две машины одного года с одинаковым пробегом могут иметь совершенно разное состояние тяговых батарей, поскольку на них влияют скорость и способ зарядки, температурный режим, длительное хранение с полностью заряженной или почти разряженной батареей и условия эксплуатации.

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Поэтому перед покупкой лучше провести профессиональную диагностику аккумулятора.

Она позволяет оценить остаточную емкость и понять, как фактическое состояние батареи отличается от нового автомобиля.

Не стоит пугаться самой деградации. Любая батарея со временем теряет часть начальной емкости и небольшое снижение ее возможностей является нормальным процессом. Гораздо важнее понять, насколько велико это снижение именно у конкретного автомобиля.

Паспортный запас хода не следует воспринимать буквально

Еще одна типичная ошибка покупателя — ориентироваться только на цифру запаса хода в рекламном объявлении.

Различные автомобили проходят разные циклы сертификационных испытаний, а реальный пробег зависит от температуры, скорости, стиля вождения, рельефа и использования кондиционера или обогревателя. Особенно сильно это чувствуется зимой.

Поэтому гораздо полезнее посмотреть, как конкретная модель ведет себя в реальной жизни.

Если вы покупаете машину для ежедневных поездок по городу, запаса хода даже относительно компактного электромобиля может хватать с большим запасом.

А вот для регулярных междугородных поездок значение имеют не только километры на одном заряде, но и скорость пополнения батареи.

Перед покупкой проверьте, где будете заряжать автомобиль

Даже самый лучший электромобиль может быстро надоесть, если его приходится заряжать каждый раз в неудобном месте.

Если есть гараж, собственное паркоместо или возможность установить зарядную станцию ​​возле дома, электромобиль становится более удобным.

Машину можно подключить вечером, а утром получить необходимый запас энергии без отдельной поездки на зарядную станцию.

Для многих водителей это главное преимущество электрокара. Автомобиль заряжается, когда он просто стоит и не используется.

Если домашней зарядки нет, то ситуация иная. Перед покупкой следует проверить станции у дома, работы и на основных маршрутах. Также следует посмотреть на их мощность и стоимость электроэнергии.

Что еще проверить перед сделкой

Кроме батареи, нужно оценить обычное техническое состояние автомобиля. Электромобиль не лишен подвески, тормозов, рулевого механизма, кондиционера, электроники и других систем, которые могут требовать ремонта.

Особо внимательно нужно проверять автомобили после ДТП, затопления или серьезных повреждений.

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Для электрокара важно установить не только факт аварии, но и то, не пострадала ли батарея и ее корпус.

Также следует проверить работу зарядного порта, кабелей, системы быстрой зарядки и всех режимов рекуперации.

Если автомобиль подзаряжается заметно медленнее положенного, это повод не просто торговаться, а сначала выяснить причину.

Подержанный электромобиль может быть очень выгодным

Главное преимущество современного б/у электромобиля заключается в том, что покупатель получает уже проверенную временем технологию по значительно более низкой цене, чем новую машину.

Рынок стал больше, моделей стало больше, а опыт эксплуатации первых поколений электрокаров позволяет гораздо лучше понимать их слабые места.

Но экономия начинается не с самой низкой цены в объявлении. Если купить дешевый электромобиль с сильно деградированной батареей или неизвестными проблемами после аварии, выгода может быстро исчезнуть.

Поэтому правильный алгоритм прост: сначала определить собственный сценарий использования, затем подобрать подходящий тип электрифицированной силовой установки, проверить батарею и техническое состояние и после этого сравнивать цену.