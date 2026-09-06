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Почти 70% новых авто в Европе уже электрифицированы: где покупают больше всего электромобилей

Технологии&Авто
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Электромобиль
Электромобиль, Фото: magnific
В первой половине 2026 года европейцы зарегистрировали 7,23 миллиона новых легковушек, и почти 70% из них имели электрифицированную силовую установку. Больше всего электромобилей покупают в Германии и Великобритании, а по доле таких машин безоговорочно лидирует Норвегия. В то же время в Восточной Европе рынок электромобилей растет едва ли не быстрее всего.
Об этом свидетельствует исследование Tradingpedia, подготовленное на основе данных Европейской ассоциации автопроизводителей ACEA за январь-июнь 2025 и 2026 годов, а также статистики CleanTechnica по продаже отдельных электрических моделей. Полный отчет доступен на Tradingpedia.

Гибриды и электромобили уже забрали большинство рынка

За первые шесть месяцев 2026 года в Европе зарегистрировали 7,23 миллиона новых легковых автомобилей. Наибольшей отдельной категорией стали обычные гибриды — 2,67 миллиона машин, или 36,9% рынка.
Полностью электрические автомобили и плагин-гибриды вместе набрали еще 2,35 миллиона регистраций, или 32,5%.
Таким образом, на гибриды и электромобили пришлось 69,4% всех новых машин. То есть, почти семь из десяти новых автомобилей в Европе уже имеют электрифицированную силовую установку.
Для сравнения, бензиновые автомобили заняли 22% рынка, а дизельные — только 6,5%. Итого они дали 28,5% новых регистраций.
Почти 70% новых авто в Европе уже электрифицированы: где покупают больше всего электромобилей
Европейский авторынок в целом при этом не сокращается. Его объем за год вырос на 6,1%, в то время как продажи бензиновых и дизельных автомобилей вместе снизились на 16,4%.

Германия и Британия покупают больше всего электромобилей

По абсолютному количеству регистраций электромобилей лидерами Европы стали Германия и Великобритания.
За первое полугодие в Германии зарегистрировали 531 799 электромобилей, а в Великобритании — 432 711. Итого это 964 510 машин, или примерно 41% от всех 2,35 миллиона EV, учтенных в исследовании.
Здесь важно не путать абсолютные продажи с долей рынка. Большая страна с большим авторынком может продать огромное количество электромобилей, но при этом иметь гораздо меньшую долю EV, чем небольшая страна. Именно поэтому картина по части электромобилей выглядит совсем иначе.
Почти 70% новых авто в Европе уже электрифицированы: где покупают больше всего электромобилей

Норвегия почти полностью перешла на электромобили

Наиболее показательный результат продемонстрировала Норвегия. В этой стране электромобили составили 98,3% новых регистраций.
Фактически бензиновые, дизельные и другие автомобили с неэлектрическими силовыми установками превратились там в исключение.
На другом конце рейтинга оказалась Румыния. Там доля электромобилей составила всего 8,5%.

Быстрее всего растут не только традиционные лидеры

Если смотреть не на долю, а на темпы роста, более интересная картина вырисовывается в Центральной и Восточной Европе.
В Хорватии количество новых электромобилей за год выросло на 204,9%. В Словении прирост составил 98,6%, а в Болгарии — 91,7%.
На юге Европы наблюдается заметное ускорение. Продажи EV в Италии выросли на 81%, в Испании — на 38%, а в Португалии — на 32,5%.
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То есть следующая волна электрификации постепенно выходит за пределы традиционных лидеров типа Норвегии и Дании.
Этот процесс хорошо согласуется с общей тенденцией, которую мы наблюдаем на европейском рынке: электромобили продолжают завоевывать позиции, но темпы роста все больше зависят от конкретной страны, налоговой политики, стимулов и доступности зарядной инфраструктуры.

Дания лидирует по количеству электромобилей на душу населения

Если пересчитать продажи не на размер авторынка, а на количество населения, лидер меняется.
В Дании за первые шесть месяцев 2026 года зарегистрировали 1352 электромобиля на каждые 100 тысяч жителей.
Практически такой же показатель в Люксембурге — 1 349 автомобилей. Норвегия заняла третье место с 1276 электромобилями на 100 тысяч населения.
А вот Румыния снова оказалась внизу рейтинга — всего 29 новых EV на 100 тысяч жителей.
Болгария опередила ее совсем ненамного — 37 электромобилей на 100 тысяч населения, если считать вместе BEV и PHEV.

Tesla все еще лидирует, но BYD уже наступает

Среди отдельных моделей первое место по продаже полностью электрических автомобилей в первой половине 2026 года заняла Tesla Model Y.
За шесть месяцев в Европе зарегистрировали 111 050 таких автомобилей.
Интересно, что Tesla уже не может чувствовать себя столь комфортно, как несколько лет назад. Конкуренция в сегменте усиливается, а китайские производители все активнее входят на европейский рынок.
Tesla уже утрачивала позиции на европейском рынке на фоне роста конкуренции. В мае 2025 года продажи бренда в Европе упали на 28%, хотя общий сегмент электромобилей при этом рос.
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Еще более интересная ситуация с BYD. Китайский производитель успешно использует не только BEV, но и гибридные плагины.
К примеру, BYD Seal U в версии PHEV за первое полугодие продано в Европе в количестве 42 503 автомобилей. Полностью электрическая версия этой модели нашла всего 5969 покупателей.
Похожая ситуация с BYD Atto 2: 33 132 проданных PHEV против 11 441 BEV.
То есть, китайские производители демонстрируют важную тенденцию: покупатель не всегда готов сразу переходить на полностью электрический автомобиль, но вполне может выбрать плагин-гибрид.

Европейский рынок переходит на электротягу разными темпами

Главный вывод этой статистики достаточно прост: европейский авторынок уже изменился, но сделал это неравномерно.
В среднем почти 70% новых автомобилей имеют электрифицированную силовую установку. Бензин и дизель вместе уже занимают менее трети рынка. Однако между отдельными странами остается огромная разница.
В Норвегии электромобиль практически стал обычным новым авто. В Румынии он пока остается нишевым продуктом.
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При этом самое интересное происходит именно в странах, еще несколько лет назад не считавшихся центрами европейской электромобильности. Хорватия, Словения, Болгария, Италия, Испания и Португалия показывают высокие темпы роста.
Поэтому следующий этап электрификации Европы, похоже, будет не столько историей о нескольких странах-лидерах, сколько о постепенном выравнивании темпов между разными частями континента.
А еще эта статистика показывает, что будущее европейского автомобиля, вероятнее всего, не будет исключительно электрическим.
Наряду с BEV продолжает успешно развиваться обычные гибриды и PHEV. Именно они сейчас помогают многим покупателям сделать первый шаг от бензина и дизеля к электрифицированному автомобилю.
По материалам:
Телеканал 24
ЭлектромобилиАвтоЕвропа
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