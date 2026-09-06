Почти 70% новых авто в Европе уже электрифицированы: где покупают больше всего электромобилей 06.09.2026, 01:22 — Технологии&Авто

Электромобиль, Фото: magnific

В первой половине 2026 года европейцы зарегистрировали 7,23 миллиона новых легковушек, и почти 70% из них имели электрифицированную силовую установку. Больше всего электромобилей покупают в Германии и Великобритании, а по доле таких машин безоговорочно лидирует Норвегия. В то же время в Восточной Европе рынок электромобилей растет едва ли не быстрее всего.

Об этом свидетельствует исследование Tradingpedia, подготовленное на основе данных Европейской ассоциации автопроизводителей ACEA за январь-июнь 2025 и 2026 годов, а также статистики CleanTechnica по продаже отдельных электрических моделей. Полный отчет доступен на Tradingpedia

Гибриды и электромобили уже забрали большинство рынка

За первые шесть месяцев 2026 года в Европе зарегистрировали 7,23 миллиона новых легковых автомобилей. Наибольшей отдельной категорией стали обычные гибриды — 2,67 миллиона машин, или 36,9% рынка.

Полностью электрические автомобили и плагин-гибриды вместе набрали еще 2,35 миллиона регистраций, или 32,5%.

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Таким образом, на гибриды и электромобили пришлось 69,4% всех новых машин. То есть, почти семь из десяти новых автомобилей в Европе уже имеют электрифицированную силовую установку.

Для сравнения, бензиновые автомобили заняли 22% рынка, а дизельные — только 6,5%. Итого они дали 28,5% новых регистраций.

Европейский авторынок в целом при этом не сокращается. Его объем за год вырос на 6,1%, в то время как продажи бензиновых и дизельных автомобилей вместе снизились на 16,4%.

Германия и Британия покупают больше всего электромобилей

По абсолютному количеству регистраций электромобилей лидерами Европы стали Германия и Великобритания.

За первое полугодие в Германии зарегистрировали 531 799 электромобилей, а в Великобритании — 432 711. Итого это 964 510 машин, или примерно 41% от всех 2,35 миллиона EV, учтенных в исследовании.

Здесь важно не путать абсолютные продажи с долей рынка. Большая страна с большим авторынком может продать огромное количество электромобилей, но при этом иметь гораздо меньшую долю EV, чем небольшая страна. Именно поэтому картина по части электромобилей выглядит совсем иначе.

Норвегия почти полностью перешла на электромобили

Наиболее показательный результат продемонстрировала Норвегия. В этой стране электромобили составили 98,3% новых регистраций.

Фактически бензиновые, дизельные и другие автомобили с неэлектрическими силовыми установками превратились там в исключение.

На другом конце рейтинга оказалась Румыния. Там доля электромобилей составила всего 8,5%.

Быстрее всего растут не только традиционные лидеры

Если смотреть не на долю, а на темпы роста, более интересная картина вырисовывается в Центральной и Восточной Европе.

В Хорватии количество новых электромобилей за год выросло на 204,9%. В Словении прирост составил 98,6%, а в Болгарии — 91,7%.

На юге Европы наблюдается заметное ускорение. Продажи EV в Италии выросли на 81%, в Испании — на 38%, а в Португалии — на 32,5%.

То есть следующая волна электрификации постепенно выходит за пределы традиционных лидеров типа Норвегии и Дании.

Этот процесс хорошо согласуется с общей тенденцией, которую мы наблюдаем на европейском рынке: электромобили продолжают завоевывать позиции, но темпы роста все больше зависят от конкретной страны, налоговой политики, стимулов и доступности зарядной инфраструктуры.

Дания лидирует по количеству электромобилей на душу населения

Если пересчитать продажи не на размер авторынка, а на количество населения, лидер меняется.

В Дании за первые шесть месяцев 2026 года зарегистрировали 1352 электромобиля на каждые 100 тысяч жителей.

Практически такой же показатель в Люксембурге — 1 349 автомобилей. Норвегия заняла третье место с 1276 электромобилями на 100 тысяч населения.

А вот Румыния снова оказалась внизу рейтинга — всего 29 новых EV на 100 тысяч жителей.

Болгария опередила ее совсем ненамного — 37 электромобилей на 100 тысяч населения, если считать вместе BEV и PHEV.

Tesla все еще лидирует, но BYD уже наступает

Среди отдельных моделей первое место по продаже полностью электрических автомобилей в первой половине 2026 года заняла Tesla Model Y.

За шесть месяцев в Европе зарегистрировали 111 050 таких автомобилей.

Интересно, что Tesla уже не может чувствовать себя столь комфортно, как несколько лет назад. Конкуренция в сегменте усиливается, а китайские производители все активнее входят на европейский рынок.

Tesla уже утрачивала позиции на европейском рынке на фоне роста конкуренции. В мае 2025 года продажи бренда в Европе упали на 28%, хотя общий сегмент электромобилей при этом рос.

Еще более интересная ситуация с BYD. Китайский производитель успешно использует не только BEV, но и гибридные плагины.

К примеру, BYD Seal U в версии PHEV за первое полугодие продано в Европе в количестве 42 503 автомобилей. Полностью электрическая версия этой модели нашла всего 5969 покупателей.

Похожая ситуация с BYD Atto 2: 33 132 проданных PHEV против 11 441 BEV.

То есть, китайские производители демонстрируют важную тенденцию: покупатель не всегда готов сразу переходить на полностью электрический автомобиль, но вполне может выбрать плагин-гибрид.

Европейский рынок переходит на электротягу разными темпами

Главный вывод этой статистики достаточно прост: европейский авторынок уже изменился, но сделал это неравномерно.

В среднем почти 70% новых автомобилей имеют электрифицированную силовую установку. Бензин и дизель вместе уже занимают менее трети рынка. Однако между отдельными странами остается огромная разница.

В Норвегии электромобиль практически стал обычным новым авто. В Румынии он пока остается нишевым продуктом.

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При этом самое интересное происходит именно в странах, еще несколько лет назад не считавшихся центрами европейской электромобильности. Хорватия, Словения, Болгария, Италия, Испания и Португалия показывают высокие темпы роста.

Поэтому следующий этап электрификации Европы, похоже, будет не столько историей о нескольких странах-лидерах, сколько о постепенном выравнивании темпов между разными частями континента.

А еще эта статистика показывает, что будущее европейского автомобиля, вероятнее всего, не будет исключительно электрическим.

Наряду с BEV продолжает успешно развиваться обычные гибриды и PHEV. Именно они сейчас помогают многим покупателям сделать первый шаг от бензина и дизеля к электрифицированному автомобилю.

Телеканал 24 По материалам:

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