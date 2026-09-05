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В Украине вырос спрос на премиальные кроссоверы с пробегом: ТОП-10 моделей

Технологии&Авто
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Audi Q7 – самый популярный премиальный подержанный кроссовер в Украине
Audi Q7 – самый популярный премиальный подержанный кроссовер в Украине
За январь-июль 2026 года украинцы приобрели почти 3,2 тыс. б/у премиальных кроссоверов, ввезенных из-за рубежа. Это на 31% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Средний возраст автомобилей в этом сегменте рынка составил 7,7 года.
Безусловным лидером среди премиальных кроссоверов стал Audi Q7 — за семь месяцев в Украине зарегистрировали 1 955 таких автомобилей.
В десятку самых популярных также вошли:
  • BMW X7 — 369 авто;
  • Land Rover Range Rover — 228;
  • Mercedes-Benz GLS — 210;
  • Mercedes-Benz GL — 159;
  • Mercedes-Benz EQS SUV — 50;
  • Mercedes-Benz EQE SUV — 49;
  • BMW XM — 28;
  • Lincoln Navigator — 25;
  • Maserati Levante — 21.
До этого Finance.ua отмечал, что с начала года украинцы приобрели более 3,5 тыс. новых субкомпактных кроссоверов. Самым большим спросом пользовались модели с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями.
Лидером продаж стал Toyota Yaris Cross — с начала года украинцы приобрели 700 таких автомобилей.
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок УкраиныКроссоверПодержанные автоУкравтопром
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