В Украине вырос спрос на премиальные кроссоверы с пробегом: ТОП-10 моделей
- BMW X7 — 369 авто;
- Land Rover Range Rover — 228;
- Mercedes-Benz GLS — 210;
- Mercedes-Benz GL — 159;
- Mercedes-Benz EQS SUV — 50;
- Mercedes-Benz EQE SUV — 49;
- BMW XM — 28;
- Lincoln Navigator — 25;
- Maserati Levante — 21.
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