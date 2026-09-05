В Украине вырос спрос на премиальные кроссоверы с пробегом: ТОП-10 моделей Сегодня 19:19 — Технологии&Авто

Audi Q7 – самый популярный премиальный подержанный кроссовер в Украине

За январь-июль 2026 года украинцы приобрели почти 3,2 тыс. б/у премиальных кроссоверов, ввезенных из-за рубежа. Это на 31% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.



Об этом сообщили в «Укравтопроме».

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Средний возраст автомобилей в этом сегменте рынка составил 7,7 года.

Безусловным лидером среди премиальных кроссоверов стал Audi Q7 — за семь месяцев в Украине зарегистрировали 1 955 таких автомобилей.

В десятку самых популярных также вошли:

BMW X7 — 369 авто;

Land Rover Range Rover — 228;

Mercedes-Benz GLS — 210;

Mercedes-Benz GL — 159;

Mercedes-Benz EQS SUV — 50;

Mercedes-Benz EQE SUV — 49;

BMW XM — 28;

Lincoln Navigator — 25;

Maserati Levante — 21.

До этого Finance.ua отмечал , что с начала года украинцы приобрели более 3,5 тыс. новых субкомпактных кроссоверов. Самым большим спросом пользовались модели с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями.

Лидером продаж стал Toyota Yaris Cross — с начала года украинцы приобрели 700 таких автомобилей.

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