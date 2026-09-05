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Huawei открыла предварительный заказ на трехскладной смартфон Mate XT 2 (фото)

Технологии&Авто
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Huawei Mate XT 2
Huawei Mate XT 2
Huawei недавно анонсировала запуск второго поколения своего премиального трехскладного смартфона Mate XT 2, который будет представлен 7 сентября. Теперь компания объявила о старте предварительных заказов на эту модель в Китае, а также раскрыла цветовые варианты и конфигурацию памяти устройства.
Об этом пишет GSMArena.
Mate XT 2 будет доступен в трех цветах: черном (Dark Black), белом (Pure White) и фиолетовом (Jin Purple).
Mate XT 2 будет доступен в трех цветах
Mate XT 2 будет доступен в трех цветах
Смартфон будет предлагаться в версиях с 16 ГБ оперативной памяти и накопителями 512 ГБ или 1 ТБ.
Mate XT 2 будет доступен в трех цветах
Mate XT 2 будет доступен в трех цветах
Отдельно предусмотрен вариант с матовым дисплеем для защиты конфиденциальности, который комплектуется 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ хранилища.
Наиболее продвинутая конфигурация — 16 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ накопителя — будет поставляться вместе со стилусом.
Mate XT 2 будет доступен в трех цветах
Mate XT 2 будет доступен в трех цветах
Компания также показала смартфон со всех сторон, подчеркнув его особенности.
Huawei Mate XT 2
Huawei Mate XT 2
Mate XT 2 получил восьмиугольный модуль основной камеры, похожий на используемый в первой модели Mate XT.
Huawei Mate XT 2
Huawei Mate XT 2
В отличие от предыдущих Mate XT и Mate XTs, новинка имеет конструкцию в стиле Samsung Galaxy TriFold с внутренней сборкой и дополнительным внешним экраном.
Huawei Mate XT 2
Huawei Mate XT 2
По предварительным данным, Mate XT 2 будет работать на базе чипсета Kirin 9050 Pro и будет иметь аккумулятор емкостью 6000 мА·ч.
Ожидается, что основная камера будет похожа на ту, которая установлена ​​в модели Mate X7.
По материалам:
mezha.media
Смартфоны
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