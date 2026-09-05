Huawei открыла предварительный заказ на трехскладной смартфон Mate XT 2 (фото) Сегодня 05:19 — Технологии&Авто Huawei Mate XT 2 Huawei недавно анонсировала запуск второго поколения своего премиального трехскладного смартфона Mate XT 2, который будет представлен 7 сентября. Теперь компания объявила о старте предварительных заказов на эту модель в Китае, а также раскрыла цветовые варианты и конфигурацию памяти устройства. Mate XT 2 будет доступен в трех цветах: черном (Dark Black), белом (Pure White) и фиолетовом (Jin Purple). Mate XT 2 будет доступен в трех цветах Смартфон будет предлагаться в версиях с 16 ГБ оперативной памяти и накопителями 512 ГБ или 1 ТБ. Mate XT 2 будет доступен в трех цветах Отдельно предусмотрен вариант с матовым дисплеем для защиты конфиденциальности, который комплектуется 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ хранилища. Наиболее продвинутая конфигурация — 16 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ накопителя — будет поставляться вместе со стилусом. Mate XT 2 будет доступен в трех цветах Компания также показала смартфон со всех сторон, подчеркнув его особенности. Huawei Mate XT 2 Mate XT 2 получил восьмиугольный модуль основной камеры, похожий на используемый в первой модели Mate XT. Huawei Mate XT 2 В отличие от предыдущих Mate XT и Mate XTs, новинка имеет конструкцию в стиле Samsung Galaxy TriFold с внутренней сборкой и дополнительным внешним экраном. Huawei Mate XT 2 По предварительным данным, Mate XT 2 будет работать на базе чипсета Kirin 9050 Pro и будет иметь аккумулятор емкостью 6000 мА·ч. Ожидается, что основная камера будет похожа на ту, которая установлена в модели Mate X7. Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом. Finance.ua / Все новости / Технологии&Авто / Huawei открыла предварительный заказ на трехскладной смартфон Mate XT 2 (фото)