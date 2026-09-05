Huawei открыла предварительный заказ на трехскладной смартфон Mate XT 2 (фото) Сегодня 05:19 — Технологии&Авто

Huawei Mate XT 2

Huawei недавно анонсировала запуск второго поколения своего премиального трехскладного смартфона Mate XT 2, который будет представлен 7 сентября. Теперь компания объявила о старте предварительных заказов на эту модель в Китае, а также раскрыла цветовые варианты и конфигурацию памяти устройства.

Об этом пишет GSMArena.

Mate XT 2 будет доступен в трех цветах: черном (Dark Black), белом (Pure White) и фиолетовом (Jin Purple).

Mate XT 2 будет доступен в трех цветах

Смартфон будет предлагаться в версиях с 16 ГБ оперативной памяти и накопителями 512 ГБ или 1 ТБ.

Mate XT 2 будет доступен в трех цветах

Отдельно предусмотрен вариант с матовым дисплеем для защиты конфиденциальности, который комплектуется 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ хранилища.

Наиболее продвинутая конфигурация — 16 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ накопителя — будет поставляться вместе со стилусом.

Mate XT 2 будет доступен в трех цветах

Компания также показала смартфон со всех сторон, подчеркнув его особенности.

Huawei Mate XT 2

Mate XT 2 получил восьмиугольный модуль основной камеры, похожий на используемый в первой модели Mate XT.

Huawei Mate XT 2

В отличие от предыдущих Mate XT и Mate XTs, новинка имеет конструкцию в стиле Samsung Galaxy TriFold с внутренней сборкой и дополнительным внешним экраном.

Huawei Mate XT 2

По предварительным данным, Mate XT 2 будет работать на базе чипсета Kirin 9050 Pro и будет иметь аккумулятор емкостью 6000 мА·ч.

Ожидается, что основная камера будет похожа на ту, которая установлена ​​в модели Mate X7.

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