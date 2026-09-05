Volkswagen рассекретила новый электрический кемпер (фото) 05.09.2026, 02:17 — Технологии&Авто

Новую модель показали на выставке Caravan Salon в Германии, Фото: Volkswagen

Компания Volkswagen официально представила серийную версию нового электрического кемпера ID. California Cruise. Премьера модели прошла на выставке Caravan Salon в немецком Дюссельдорфе. Продажа нового Volkswagen ID. Калифорния Cruise на базе ID. Buzz в Европе стартует в начале 2027 года, а цена базовой версии составит €60 761.

Об этом пишет «Корреспондент».

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Новинка создана на базе пассажирского Volkswagen ID. Buzz Pro получила специальное оборудование для кемпинга.

Автомобиль оснащен вентиляционными вставками в передних боковых окнах и затемняющими жалюзи для всех окон. Для модификаций с панорамной стеклянной крышей предусмотрены отдельные жалюзи и для нее.

Volkswagen ID. California Cruise, Фото: Volkswagen

В салоне установлено спальное место для двух человек, а для комфортного отдыха Volkswagen разработала специальную складную систему со складным матрасом.

В салоне есть спальное место для двух человек, Фото: Volkswagen

Внешне кемпер можно отличить по фирменным наклейкам с названием модели.

На задней части кузова под большим логотипом Volkswagen была размещена надпись California.

В комплект входят складной стол и два складных туристических стула, Фото: Volkswagen

Салон также получил специальные чехлы для сидений, а в комплект кемпингового оборудования входят складной стол и два складных туристических стула.

В комплект входят два складных туристических стула, Фото: Volkswagen

Одной из главных новинок стал специальный режим California, созданный для использования автомобиля во время стоянки и ночлега.

Для него предусмотрен отдельный блок управления, с помощью которого можно регулировать освещение и другие функции комфорта в салоне.

В этом режиме USB порты остаются постоянно активными, а климатическая система может автоматически подогревать или охлаждать салон, поддерживая комфортную температуру для сна.

Режим California для использования автомобиля во время стоянки и ночлега, Фото: Volkswagen

Volkswagen заявляет, что система способна работать непрерывно до 48 часов, хотя фактическое время зависит от уровня заряда батареи и разницы между внешней и внутренней температурой.

Еще одна полезная функция позволяет использовать ID. California Cruise как мобильный источник питания.

Максимальная мощность составляет до 2000 Вт, благодаря чему от автомобиля можно питать кофемашины, чайники, портативные электроплиты, холодильники, освещение, электровелосипеды и электросамокаты.

Салон Volkswagen ID. California Cruise, Фото: Volkswagen

В основе кемпера лежит версия ID. Buzz Pro. Volkswagen предложит ID. California Cruise как с короткой, так и с длинной колесной базой. Силовая установка осталась такой же, как у базовой модели: электромотор развивает 286 л.с.

Volkswagen ID. California Cruise, Фото: Volkswagen

Емкость тяговой батареи зависит от длины кузова. В версии с короткой колесной базой установлен аккумулятор на 79 кВт·ч, тогда как удлиненная модификация получила батарею емкостью 86 кВт·ч.

Официальный запас хода ID. California Cruise на одном заряде Volkswagen пока не назвала.

Первые поставки нового кемпера европейским покупателям запланированы на начало 2027 года. Начальная цена Volkswagen ID. California Cruise будет составлять €60 761.

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