Средний возраст — почти 16 лет: как изменился возраст подержанных авто в Украине Сегодня 17:03 — Технологии&Авто

Skoda Octavia

В августе в Украине перепродали 71 154 подержанные легковушки. Это на 4,3% меньше, чем в июле, и на 6,4% меньше, чем годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

В июле в Украине перепродали 74 383 подержанные легковушки, а в августе — 71 154. Разница составляла 3 229 автомобилей, или 4,3%. Год назад было перепродано 76 004 легковушки, так что годовое сокращение составляет 4 850 авто, или 6,4%.

В 13-месячном ряду максимум пришлась на январь 2026 года — 82 881 перепродажа, минимум — на февраль, когда показатель составил 59 674. В июле перепродали 77 061 легковушку, в августе — 71 154.

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Ежемесячная динамика внутренних перепродаж подержанных легковых автомобилей, eauto.org.ua

В 13-месячном ряду максимум пришлась на январь 2026 года — 82 881 перепродажа, минимум — на февраль с 59 674. В июле перепродали 77 061 легковушку, в августе — 71 154.

Средний возраст подержанных легковушек

Средний возраст подержанных легковушек, перерегистрированных в августе, составлял 15,96 года, медианный — 16 лет. Распределение по возрасту было следующее:

0−2 года — 1655 (2,3%);

3−5 лет — 4618 (6,5%);

6−10 лет — 11 830 (16,6%);

11−15 лет — 16 068 (22,6%);

16−20 лет — 20 606 (29,0%);

21 год и более — 16 377 (23,0%).

Автомобили в возрасте от 16 лет обеспечили 36 983 перепродажи, или 52,0%. В июле их доля составила 51,8%, а год назад — 50,1%.

На машины в возрасте до пяти лет пришлось 6273 перепродажи, или 8,8%.

Через «Дію» оформили почти треть перепродаж

В августе через «Дію» перерегистрировали 22 615 подержанных легковых автомобилей, или 31,8% всех перепродаж. В сервисных центрах оформили 48 539 перепродаж, или 68,2%.

По сравнению с июлем через «Дію» переоформили на 315 легковых автомобилей больше (+1,4%), тогда как в сервисных центрах на 3 544 меньше (-6,8%).

Если сравнивать с августом прошлого года, количество авто, перерегистрированных через Дію, выросло на 9 341 (+70,4%). Количество же перепродаж, оформленных физически, сократилось на 14 191 (−22,6%).

Способы оформления внутренних перепродаж подержанных легковушек в августе 2026 года., eauto.org.ua

Все марки топ-10 потеряли объем к июлю

Volkswagen сохранил первое место по количеству перепродаж — 8 677 автомобилей. Десять ведущих марок вместе обеспечили 41 339 перепродаж, или 58,1% сегмента:

Volkswagen — 8 677: −3,0% к июлю, −5,3% год к году; Renault — 4 309: -9,7% и -11,6%; BMW — 3 887: −4,6% и −5,9%; ВАЗ/Lada — 3 732: -3,6% и -8,5%; Skoda — 3698: −5,4% и −7,0%; Audi — 3582: −4,3% и −4,9%; Toyota — 3 506: -5,7% и -9,1%; Ford — 3455: −2,0% и −3,7%; Hyundai — 3 276: -0,6% и -0,1%; Mercedes-Benz — 3 217: -4,7% и -8,8%.

Вне десятки выделялась Tesla: 1 252 перепродажи и 20 место. К июлю марка потеряла 4,6%, но год от года прибавила 30,7% — самый заметный положительный контраст с общим спадом среди крупных марок.

Passat опередил Lanos и Octavia

Volkswagen Passat возглавил рейтинг с 2295 перепродажами. Daewoo Lanos (вместе с производными от него) набрал 2175 сделок и опередил Skoda Octavia на 66 авто.

Десять модельных семейств с наибольшим количеством внутренних перепродаж подержанных легковых автомобилей в августе 2026 года, eauto.org.ua

Топ-10 моделей на внутреннем рынке подержанных легковушек:

Volkswagen Passat — 2 295: -5,0% к июлю, -13,9% год к году; ZAZ/Daewoo Lanos — 2175: -3,0% и -13,1%; Skoda Octavia — 2 109: -4,5% и -6,1%; Volkswagen Golf — 2072: +2,4% и +0,8%; Renault Megane — 1112: −9,9% и −10,9%; BMW 3 Series — 1035: -1,8% и -4,7%; Ford Focus — 1023: +4,2% и -9,1%; BMW 5 Series — 981: -7,5% и -13,5%; Chevrolet Aveo/ZAZ Vida — 888: +1,1% и -5,2%; Opel Astra — 885: -6,1% и -0,8%.

Десятка моделей вместе сформировала 14 575 перепродаж, или 20,5% сегмента. К июлю выросли только Volkswagen Golf, Ford Focus и Chevrolet Aveo/ZAZ Vida.

Киев сохранил первое место по физическому оформлению

В августе в сервисных центрах оформили 48 539 внутренних перепродаж легковушек. Шесть крупнейших регионов дали 24 837 перепродаж, или 51,2% физического оформления:

город Киев — 7 521; Днепропетровская область — 4 454; Киевская область — 3 535; Одесская область — 3 476; Львовская область — 3060; Харьковская область — 2791.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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