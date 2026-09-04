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Не Samsung и не iPhone: этот смартфон сочли лучшим в мире

Технологии&Авто
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Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Каждый год эксперты оценивают десятки новых гаджетов, но лишь некоторые из них получают звание лучших в своих категориях. EISA уже объявила победителей сезона 2026−2027 — на этот раз главная награда среди смартфонов досталась одной из моделей Xiaomi.
Ассоциация экспертов по обработке изображений и звука (EISA) выбирает лучшие устройства после длительного тестирования. В нее входят специализированные технологические и потребительские издания из разных стран, а окончательный выбор члены ассоциации делают совместным голосованием.

Что известно о смартфоне года

Абсолютным победителем в категории смартфонов стал Xiaomi 17T Pro.
Эксперты особо отметили:
  • систему камер;
  • качественный дисплей;
  • аппаратную часть;
  • продолжительное время автономной работы.
Не Samsung и не iPhone: этот смартфон сочли лучшим в мире

Какие еще смартфоны отметили

В категории складных смартфонов лучшим назвали Honor Magic V6. Среди его главных преимуществ EISA выделила аккумулятор, защиту от воды и пыли, дисплеи и производительность.
Oppo Find X9 Ultra получил награду по возможности в мобильной фотографии. Эксперты обратили особое внимание на инновационную систему камер, которая, по их мнению, может стать альтернативой специализированным камерам с мощным зумом.
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Samsung Galaxy S26 Ultra сочли лучшим смартфоном с искусственным интеллектом. Эксперты отметили функции Now Brief, Now Nudge и Photo Assistant, которые позволяют редактировать изображения с помощью голосовых и текстовых команд.
Также EISA обратила внимание на функции конфиденциальности и системы безопасности, использующие машинное обучение.
Еще одну награду Samsung получила за наушники Galaxy Buds4 Pro. Их отметили за усовершенствованное активное шумоподавление, которое адаптируется к окружающей среде, и систему на основе искусственного интеллекта, анализирующую условия вокруг пользователя и автоматически изменяющую настройки.
Отдельно эксперты похвалили функцию, позволяющую мгновенно пропускать звук сирен через систему шумоподавления. Также наушники получили высокие оценки качества передачи голоса во время телефонных разговоров.
По материалам:
УНІАН
СмартфоныSamsungXiaomi
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