Не Samsung и не iPhone: этот смартфон сочли лучшим в мире Сегодня 04:40 — Технологии&Авто

Xiaomi 17T Pro

Каждый год эксперты оценивают десятки новых гаджетов, но лишь некоторые из них получают звание лучших в своих категориях. EISA уже объявила победителей сезона 2026−2027 — на этот раз главная награда среди смартфонов досталась одной из моделей Xiaomi.

Ассоциация экспертов по обработке изображений и звука (EISA) выбирает лучшие устройства после длительного тестирования. В нее входят специализированные технологические и потребительские издания из разных стран, а окончательный выбор члены ассоциации делают совместным голосованием.

Что известно о смартфоне года

Абсолютным победителем в категории смартфонов стал Xiaomi 17T Pro.

Эксперты особо отметили:

систему камер;

качественный дисплей;

аппаратную часть;

продолжительное время автономной работы.

Какие еще смартфоны отметили

В категории складных смартфонов лучшим назвали Honor Magic V6. Среди его главных преимуществ EISA выделила аккумулятор, защиту от воды и пыли, дисплеи и производительность.

Oppo Find X9 Ultra получил награду по возможности в мобильной фотографии. Эксперты обратили особое внимание на инновационную систему камер, которая, по их мнению, может стать альтернативой специализированным камерам с мощным зумом.

Samsung Galaxy S26 Ultra сочли лучшим смартфоном с искусственным интеллектом. Эксперты отметили функции Now Brief, Now Nudge и Photo Assistant, которые позволяют редактировать изображения с помощью голосовых и текстовых команд.

Также EISA обратила внимание на функции конфиденциальности и системы безопасности, использующие машинное обучение.

Еще одну награду Samsung получила за наушники Galaxy Buds4 Pro. Их отметили за усовершенствованное активное шумоподавление, которое адаптируется к окружающей среде, и систему на основе искусственного интеллекта, анализирующую условия вокруг пользователя и автоматически изменяющую настройки.

Отдельно эксперты похвалили функцию, позволяющую мгновенно пропускать звук сирен через систему шумоподавления. Также наушники получили высокие оценки качества передачи голоса во время телефонных разговоров.

УНІАН По материалам:

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