Не Samsung и не iPhone: этот смартфон сочли лучшим в мире

Каждый год эксперты оценивают десятки новых гаджетов, но лишь некоторые из них получают звание лучших в своих категориях. EISA уже объявила победителей сезона 2026−2027 — на этот раз главная награда среди смартфонов досталась одной из моделей Xiaomi.
Ассоциация экспертов по обработке изображений и звука (EISA) выбирает лучшие устройства после длительного тестирования. В нее входят специализированные технологические и потребительские издания из разных стран, а окончательный выбор члены ассоциации делают совместным голосованием.
Что известно о смартфоне года
Абсолютным победителем в категории смартфонов стал Xiaomi 17T Pro.
Эксперты особо отметили:
систему камер;
качественный дисплей;
аппаратную часть;
продолжительное время автономной работы.
Какие еще смартфоны отметили
В категории складных смартфонов лучшим назвали Honor Magic V6. Среди его главных преимуществ EISA выделила аккумулятор, защиту от воды и пыли, дисплеи и производительность.
Oppo Find X9 Ultra получил награду по возможности в мобильной фотографии. Эксперты обратили особое внимание на инновационную систему камер, которая, по их мнению, может стать альтернативой специализированным камерам с мощным зумом.
Samsung Galaxy S26 Ultra сочли лучшим смартфоном с искусственным интеллектом. Эксперты отметили функции Now Brief, Now Nudge и Photo Assistant, которые позволяют редактировать изображения с помощью голосовых и текстовых команд.
Также EISA обратила внимание на функции конфиденциальности и системы безопасности, использующие машинное обучение.
Еще одну награду Samsung получила за наушники Galaxy Buds4 Pro. Их отметили за усовершенствованное активное шумоподавление, которое адаптируется к окружающей среде, и систему на основе искусственного интеллекта, анализирующую условия вокруг пользователя и автоматически изменяющую настройки.
Отдельно эксперты похвалили функцию, позволяющую мгновенно пропускать звук сирен через систему шумоподавления. Также наушники получили высокие оценки качества передачи голоса во время телефонных разговоров.