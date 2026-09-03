Как изменились цены на подержанные авто в Украине за месяц Сегодня 20:03 — Технологии&Авто

Авторынок в Украине перешел в режим ожидания

В августе авторынок вошел в фазу «затишье перед движением». Нынешняя динамика свидетельствует об относительной стабилизации вторичного авторынка. Незначительные изменения цен на топливо пока не повлекли за собой резких колебаний стоимости подержанных автомобилей.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков Института исследований авторынка.

Покупатели не спешат увеличивать активность, а у продавцов нет очевидных причин существенно пересматривать свои ценовые ожидания. В то же время, такая ситуация может измениться под влиянием внешних факторов. Среди возможных факторов: изменение валютного курса, новая динамика цен на автозаправочных станциях или сезонные изменения. Они могут повлиять на активность на вторичном рынке как в сторону ее понижения, так и в сторону оживления.

На рынок также может повлиять снижение цен на подержанные автомобили в Европе. Это может усилить интерес покупателей к недавно ввезенным в Украину автомобилям.

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Бензиновые авто

Бензиновые автомобили остаются крупнейшим сегментом вторичного рынка — почти 135 тысяч активных объявлений. Медианная цена предложения за месяц выросла на 4,2% - до $9 900.

Динамика цен на бензиновые авто происходит на фоне относительно стабильной стоимости топлива. В начале прошлого месяца средняя цена бензина А-95 в Украине составляла около 81 грн. за литр, а сейчас около 80 грн.

Дизель

В дизельном сегменте медианная цена за месяц не изменилась и осталась на уровне $9 900. Вместе с тем, количество объявлений о продаже таких автомобилей продолжает расти.

В начале прошлого месяца средняя цена дизельного топлива составляла около 93 грн. за литр, а сейчас около 92 грн. Стабилизация и снижение стоимости дизтоплива может свидетельствовать о том, что автомобилисты постепенно привыкают к новому уровню цен.

В то же время отсутствие изменений в ценах на дизельные автомобили свидетельствует о медленной реакции этого сегмента на ситуацию с горючим. Спрос на дизельные авто, в частности для частного использования, остается сдержанным.

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Динамика цен на автомобили с пробегом, eauto.org.ua

Месяц назад аналитики предполагали, что продавцы дизельных автомобилей, временно повысившие цены, могут быстро скорректировать их после проверки спроса. Однако сейчас цены остались на том же уровне.

Рынок б/у дизельных автомобилей реагирует на изменения стоимости топлива медленно. Пока покупатели и продавцы фактически заняли выжидательные позиции: первые не спешат покупать, а вторые — снижать цены.

Авто с ГБО

Медианная цена автомобилей с газобаллонным оборудованием выросла на 1,1% до 4 550 долларов.

В начале прошлого месяца автогаз стоил около 43,50 грн. за литр, а сейчас около 42,90 грн. Несмотря на незначительное снижение стоимости горючего, цены на предложения автомобилей с ГБО выросли.

В этот сегмент входят автомобили всех возрастов и классов от подержанных машин до крупных американских и японских моделей. Небольшое снижение стоимости автогаза стало одним из факторов, на фоне которых продавцы повысили свои ценовые ожидания.

Гибриды

Автомобили с гибридными силовыми установками (всех типов) снова показывают наибольший прирост средней цены среди всех сегментов +4,7% (до $26 900).

Часть этого движения — это спрос, подогретый желанием экономить на фоне дорогого горючего. Но существенный вклад и далее вносит структурный фактор: во вторичку продолжают массово попадать более свежие гибриды, активно продававшиеся на первичном рынке последние несколько лет.

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Приток младших и более дорогих автомобилей в сегмент естественно тянет медиану вверх — это не обязательно означает, что дорожает каждая отдельная модель.

Электромобили

Электромобили показывают медленный рост: +1,4% (до $22 000).

Это происходит на фоне стабилизации рынка после возврата НДС, конкуренции между производителями, которая способствует снижению цен на новые автомобили и постепенному приближению к пределу количества покупателей, имеющих доступ к домашней зарядке.

Электромобили стали отдельным сегментом украинского авторынка со стабильным спросом. В то же время, их цена остается относительно высокой для входа в сегмент.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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