0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почему продажи Tesla в Испании обвалились почти на 79% за месяц

Технологии&Авто
23
Почему продажи Tesla в Испании обвалились почти на 79% за месяц
Почему продажи Tesla в Испании обвалились почти на 79% за месяц
Продажи автомобилей Tesla в Испании в августе сократились на 78,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Испанской ассоциации автомобильной промышленности ANFAC.
Читайте также
В течение месяца в стране зарегистрировали всего 304 автомобиля Tesla.
В то время как с начала года продажи Tesla в Испании остались в плюсе — они выросли на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общий объем продаж электрифицированных транспортных средств, включая полностью электрические автомобили и гибриды, увеличился на 34,1% за восемь месяцев.
Ранее мы писали, Компания Tesla вынуждена отозвать три миллиона своих автомобилей из-за дверных ручек, которые оказались смертельно опасными в случае ДТП.
Дверные ручки, идущие вровень с кузовом, стали одной из особых черт Tesla. Однако выяснилось, что в экстренной ситуации такую ​​дверь трудно открыть.
После серии ужасающих аварий в разных странах, когда люди погибали в машинах, компании Tesla пришлось отозвать три миллиона автомобилей. Как сообщается, в данном случае — с китайского рынка.
По материалам:
Корреспондент.net
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems