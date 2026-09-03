Почему продажи Tesla в Испании обвалились почти на 79% за месяц Сегодня 02:16 — Технологии&Авто

Почему продажи Tesla в Испании обвалились почти на 79% за месяц

Продажи автомобилей Tesla в Испании в августе сократились на 78,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Испанской ассоциации автомобильной промышленности ANFAC.

В течение месяца в стране зарегистрировали всего 304 автомобиля Tesla.

В то время как с начала года продажи Tesla в Испании остались в плюсе — они выросли на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общий объем продаж электрифицированных транспортных средств, включая полностью электрические автомобили и гибриды, увеличился на 34,1% за восемь месяцев.

Ранее мы писали, Компания Tesla вынуждена отозвать три миллиона своих автомобилей из-за дверных ручек, которые оказались смертельно опасными в случае ДТП.

Дверные ручки, идущие вровень с кузовом, стали одной из особых черт Tesla. Однако выяснилось, что в экстренной ситуации такую ​​дверь трудно открыть.

После серии ужасающих аварий в разных странах, когда люди погибали в машинах, компании Tesla пришлось отозвать три миллиона автомобилей. Как сообщается, в данном случае — с китайского рынка.

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