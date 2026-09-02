ТОП-10 новых автомобилей, которые чаще всего покупали украинцы в августе Сегодня 20:08 — Технологии&Авто

Автомобили из салона

Украинцы в августе приобрели около 5 тысяч новых легковых автомобилей. Самой популярной моделью месяца стала Toyota RAV-4 — ее выбрали 445 покупателей.

Об этом сообщил «Укравтопром», обнародовав рейтинг самых популярных новых легковушек по итогам августа.

Топ-10 самых популярных моделей

В десятку лидеров по количеству реализованных автомобилей вошли:

Toyota RAV-4 — 445 авто; Renault Duster — 298; Skoda Octavia — 227; Hyundai Tucson — 204; Skoda Kodiaq — 180; Toyota Camry — 180; Toyota LC Prado — 154; Toyota Yaris Cross — 154; BYD Sea Lion 06 — 132; Mazda CX-5 — 120.

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