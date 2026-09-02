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ТОП-10 новых автомобилей, которые чаще всего покупали украинцы в августе

Технологии&Авто
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Автомобили из салона
Автомобили из салона
Украинцы в августе приобрели около 5 тысяч новых легковых автомобилей. Самой популярной моделью месяца стала Toyota RAV-4 — ее выбрали 445 покупателей.
Об этом сообщил «Укравтопром», обнародовав рейтинг самых популярных новых легковушек по итогам августа.

Топ-10 самых популярных моделей

В десятку лидеров по количеству реализованных автомобилей вошли:
  1. Toyota RAV-4 — 445 авто;
  2. Renault Duster — 298;
  3. Skoda Octavia — 227;
  4. Hyundai Tucson — 204;
  5. Skoda Kodiaq — 180;
  6. Toyota Camry — 180;
  7. Toyota LC Prado — 154;
  8. Toyota Yaris Cross — 154;
  9. BYD Sea Lion 06 — 132;
  10. Mazda CX-5 — 120.
Создано с помощью ИИ
Создано с помощью ИИ
Ранее мы сообщали, что противоборство между электромобилями и автомобилями с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) уже давно перестало быть исключительно техническим вопросом. Сегодня выбор транспорта становится все более финансовым вызовом. Что выгоднее купить в 2025 году: электрокар или авто с традиционным типом двигателя? Finance.ua в материале разобрал этот вопрос с позиции денег.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Авторынок УкраиныУкравтопром
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