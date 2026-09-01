Китай строит дорожное кольцо на 27 тысяч км Сегодня 07:17 — Технологии&Авто

Китай работает над созданием своего «золотого кольца». Этот маршрут будет составлять примерно две трети окружности Земли и пролегать мимо ледников, суровых ущелий, лесов, водопадов и океанов.

Издание Global Times сообщает, что Министерство транспорта Китая недавно объявило, что автомагистрали G219, G331 и G228 соединят во время реализации 15-го пятилетнего плана (2026−2030 гг.), создав таким образом сверхдлинный наземный кольцевой маршрут, который получил В общей сложности трасса протянется на около 27 000 километров, а на реализацию проекта будет израсходовано около 47 миллиардов евро.

Туристы заинтересовались новым маршрутом

Известная как «самая красивая пограничная автомагистраль», трасса G331 на севере Китая простирается на около 9 200 километров от Даньдуна в провинции Ляонин на северо-востоке страны до Алтая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе, соединяясь.

Далее западнее трасса G219 отличается наибольшим перепадом высот и самым богатым разнообразием ландшафтов и экосистем среди этих трех маршрутов. Она проходит через крупнейшую пустыню Китая — Такла-Макан, плато Цинхай-Сицзан, известное как «Крыша мира», Гималаи и изрезанные ущелья горного массива Хендуань на юго-западе Китая.

Еще одна автомагистраль G228, пролегающая вдоль побережья, соединяет все основные прибрежные порты, пересекая реки Ялу, Ляохе, Хайхэ, Хуанхэ, Хуайхэ, Янцзы и Чжуцзян.

Хотя большинству людей в первую очередь приходят в голову разнообразные и впечатляющие виды, открывающиеся вдоль кольца, аналитики видят его значение в экономическом росте, безопасности и открытости.

Перспектива появления непрерывного маршрута, практически опоясывающего страну, уже привлекла внимание китайских любителей путешествий. По данным информационного агентства Xinhua, в первом полугодии этого года коридор G331 посетили более 2 миллионов туристов. Приграничные населенные пункты активно используют возможности, открывающиеся в сфере туризма, предлагая гостям проживание в частных домах, услуги общественного питания и сельскохозяйственную продукцию.

Простираясь за пределы границ и побережья Китая, это «кольцо» также соединит внутренние торговые маршруты с мировыми рынками.

На западе оно может соединяться с Новым международным торгово-транспортным коридором «Суша-море» и железнодорожным экспрессом «Китай-Европа», а на востоке — с морскими внешнеторговыми маршрутами. Соединяя большие прибрежные порты по всей стране с пограничными пунктами пропуска, он предоставит возможность сухопутным портам Китая, граничащим с Центральной Азией, Юго-Восточной Азией и другими регионами.

«Благодаря интеграции прибрежных портов, пограничных переходов и внутренних логистических узлов в более целостную транспортную сеть, различные виды транспорта будут взаимодействовать между собой, что позволит снизить затраты, повысить эффективность и уменьшить риски за счет предоставления большего выбора вариантов для людей и грузов», — заявила президент Китайской ассоциации автомобильного транспорта Ван Лимей.

Она отметила, что если какой-либо конкретный маршрут или сектор транспорта в рамках этой системы не сможет продолжать работу из-за непредвиденных обстоятельств, альтернативные каналы смогут обеспечить резервные варианты, что не только повысит эффективность перевозок, но и укрепит устойчивость транспортной системы в целом и ее способность реагировать на риски.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.