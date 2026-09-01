Учебная езда: на каких дорогах запрещено тренироваться Сегодня 04:05 — Технологии&Авто

Учебная езда предполагает постепенное формирование навыков вождения автомобиля

Будущие водители могут отрабатывать навыки вождения не на всех дорогах. Правила дорожного движения определяют места, где обучение вождению запрещено.

Об этом напоминает Главный сервисный центр МВД.

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Где нельзя учиться вождению

Согласно пункту 24.9 Правил дорожного движения Украины, обучение вождению транспортных средств запрещено:

в жилой зоне;

на дорогах для автомобилей;

на автомагистралях.

Такие ограничения связаны с безопасностью всех участников дорожного движения. Автомагистрали и дороги для автомобилей предназначены для беспрепятственного движения транспортных средств. В то же время начинающие водители во время обучения могут двигаться медленнее, колеблются во время принятия решений или требуют больше времени для выполнения маневров.

Начальное обучение вождению должно проводиться на закрытых площадках, автодромах или в местах, где нет других участников дорожного движения.

После приобретения достаточных начальных навыков обучающая езда может происходить на дорогах, но только в присутствии инструктора по подготовке водителей. Это предусмотрено пунктами 24.4 и 24.5 ПДД.

Следовательно, учебный маршрут должен удовлетворять требованиям Правил дорожного движения и обеспечивать надлежащие условия для безопасного обучения.

Почему запрещена обучающая езда на автомагистралях

Автомагистраль — это дорога со специальными условиями движения. Для каждого направления на ней предусмотрены отдельные проезжие части, отсутствуют перекрестки в одном уровне, а доступ и выезд ограничены.

На таких дорогах транспортный поток движется динамично и по предсказуемым правилам. Во время учебной езды начинающий водитель только формирует необходимые навыки, поэтому его действия не должны создавать дополнительных рисков для других участников движения.

Также обучение вождению запрещено в жилых зонах. Это дополнительно определено пунктом 26.2 ПДД. В таких зонах водителям следует учитывать присутствие пешеходов, имеющих преимущество перед транспортными средствами.

Что нужно помнить будущему водителю

Учебная езда предусматривает постепенное формирование навыков вождения, выполнение маневров и взаимодействия с другими участниками дорожного движения.

Поэтому во время учебы важно выбирать дороги и площадки, отвечающие требованиям ПДД. Сначала водитель должен приобрести необходимые навыки в безопасных условиях, а уже потом переходить к более сложным дорожным ситуациям.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что для кандидатов в водители вводится новая процедура при сдаче теоретического и практического экзаменов в сервисных центрах МВД. Теперь, если в Едином государственном реестре МВД (ЕГР МВД) отсутствует оцифрованный образ лица человека, перед началом теоретического или практического экзамена администратор сервисного центра МВД осуществит фотографирование. Оцифрованный образ лица вместе со сведениями о кандидате внесут в Единый государственный реестр МВД.

Также мы писали , что в Верховной Раде готовят повышение штрафов за превышение скорости на дорогах. Соответствующий законопроект предполагает существенное усиление ответственности для водителей за нарушение скоростного режима. Законопроект, разработанный совместно с МВД и Национальной полицией «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за действия, приводящие к травматизму и смертности на дорогах», предлагает следующую градацию штрафов:

свыше 20 км/ч — 680 грн;

свыше 40 км/ч — 2040 грн;

свыше 60 км/ч — 2720 грн;

свыше 80 км/ч — 3400 грн;

превышение пять и более раз в год — 17 000 грн.

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