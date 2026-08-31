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ЕС потратит $449 млн на новый суперкомпьютер для ИИ

Технологии&Авто
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Европейские компании используют вычислительные ресурсы
Европейские компании используют вычислительные ресурсы
Европейский Союз активизирует усилия по сокращению отставания от США и Китая в сфере вычислительных мощностей для искусственного интеллекта. EuroHPC JU (Европейское совместное предприятие по высокопроизводительным вычислениям) планирует запустить новый суперкомпьютер.
Новую систему будет создавать французская государственная компания Bull за $449,4 млн, сообщает Reuters.

Bull получила самый большой контракт в истории

Для Bull это самый большой контракт в истории. Заказ получен всего через несколько месяцев после того, как французское государство выкупило этот бизнес из долговой структуры Atos за сумму до 404 млн евро.
Новый суперкомпьютер LUMI-AI будет установлен в суперкомпьютерном центре Финляндии рядом с уже существующей системой LUMI. Его запуск намечен на вторую половину 2027 года.
Расходы поровну разделят между EuroHPC и консорциумом LUMI AI Factory, включающим Финляндию, Чехию, Данию, Эстонию, Норвегию и Польшу.

Какое оборудование используют

Bull использует чипы AMD, системы хранения данных от IBM и сетевое оборудование Nokia.
LUMI-AI станет шестым суперкомпьютером, заказанным в рамках программы AI Factories. Общий бюджет совместной инициативы EuroHPC на 2021−2027 годы составляет 8,2 млрд евро. В настоящее время сеть охватывает 19 центров и 12 суперкомпьютеров, в том числе немецкую систему Jupiter, и планирует расширение еще на семь площадок.

Европейские компании используют вычислительные ресурсы

Вычислительные ресурсы Европы уже активно тестируют местные разработчики. Крупнейший облачный оператор континента OVHcloud провел первоначальное обучение базовой ИИ-модели на суперкомпьютере Jupiter, а итальянский стартап Domyn готовится к обучению собственной модели на 400 млрд параметров, стремясь составить конкуренцию ведущим мировым лабораториям вместе с парижской Mistral.
По материалам:
dev.ua
ИИЕСТехнологии
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