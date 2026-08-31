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На рынок вышел дешевый электрокроссовер Volkswagen (фото)

Технологии&Авто
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Volkswagen ID.Aura T6
Volkswagen ID.Aura T6
Новый Volkswagen ID. Aura T6 поступил в продажу. Доступный электрокроссовер способен преодолеть до 660 км без подзарядки.
Электромобиль Volkswagen ID. Aura T6 вышел на рынок в Китае по цене от 135 900 до 169 900 юаней ($20 200 — 25 300). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
На рынок вышел дешевый электрокроссовер Volkswagen (фото)
Именно в Китае производится новый Volkswagen ID. Aura T6. Это представитель нового семейства электрифицированных моделей, разрабатываемых совместно с Xpeng.
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4,8-метровый кроссовер Volkswagen ID. Aura T6 отличается граненым дизайном с высоким капотом и тоненькой оптикой. В его салоне установили цифровой щиток приборов и 15,6-дюймовый тачскрин, а также добавили проекцию на лобовое стекло. Объем багажника составляет 576−1796 л, также имеется 90-литровый передний отсек.
На рынок вышел дешевый электрокроссовер Volkswagen (фото)
Для Volkswagen ID. Aura T6 предлагают 19-дюймовые диски, акустику с 18 динамиками, систему полуавтономного движения, а также электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж передних сидений.
На рынок вышел дешевый электрокроссовер Volkswagen (фото)
Электрокроссовер Volkswagen ID. Aura T6 оснащен 228-сильным мотором и стартует до 100 км/ч за 7,2 с. На выбор доступны LFP-батареи емкостью 59,9 и 77,5 кВт∙ч: в первом случае запас хода составляет 540 км, во втором — 660 км.
По материалам:
Фокус
АвтоЭлектромобилиVolkswagenКроссовер
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