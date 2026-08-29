Рейтинг самых продаваемых авто в мире
- Tesla Model Y — +19,6%;
- Toyota Corolla — −6,0%;
- Ford F-Series — −9,5%;
- Toyota RAV4 — −25,6%;
- Honda CR-V — −2,4%;
- Toyota Camry — +4,4%;
- Chevrolet Silverado — −5,2%;
- Hyundai Tucson — +1,3%;
- Kia Sportage — +2,4%;
- Volkswagen Tiguan — +6,8%.
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