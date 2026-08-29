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Рейтинг самых продаваемых авто в мире

Технологии&Авто
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Tesla Model Y
Tesla Model Y
Tesla Model Y возглавила рейтинг самых продаваемых в мире авто по итогам глобальных продаж за период с января по июль 2026 г.
Об этом пишет «Укравтопром».
По данным Focus2Move, продажи модели выросли на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Благодаря этому Model Y опередила Toyota Corolla, которая долгое время удерживали позицию мирового лидера.
В то же время Toyota, лишившись лидерства на уровне отдельной модели, остается производителем с сильнейшей глобальной модельной линейкой.
ТОП-10 моделей самых продаваемых в мире авто:
  • Tesla Model Y — +19,6%;
  • Toyota Corolla — −6,0%;
  • Ford F-Series — −9,5%;
  • Toyota RAV4 — −25,6%;
  • Honda CR-V — −2,4%;
  • Toyota Camry — +4,4%;
  • Chevrolet Silverado — −5,2%;
  • Hyundai Tucson — +1,3%;
  • Kia Sportage — +2,4%;
  • Volkswagen Tiguan — +6,8%.
По материалам:
Finance.ua
АвтоTesla
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