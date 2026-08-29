Рейтинг самых продаваемых авто в мире Сегодня 07:16 — Технологии&Авто

Tesla Model Y

Tesla Model Y возглавила рейтинг самых продаваемых в мире авто по итогам глобальных продаж за период с января по июль 2026 г.

Об этом пишет «Укравтопром».

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По данным Focus2Move, продажи модели выросли на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Благодаря этому Model Y опередила Toyota Corolla, которая долгое время удерживали позицию мирового лидера.

В то же время Toyota, лишившись лидерства на уровне отдельной модели, остается производителем с сильнейшей глобальной модельной линейкой.

ТОП-10 моделей самых продаваемых в мире авто:

Tesla Model Y — +19,6%;

Toyota Corolla — −6,0%;

Ford F-Series — −9,5%;

Toyota RAV4 — −25,6%;

Honda CR-V — −2,4%;

Toyota Camry — +4,4%;

Chevrolet Silverado — −5,2%;

Hyundai Tucson — +1,3%;

Kia Sportage — +2,4%;

Volkswagen Tiguan — +6,8%.

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