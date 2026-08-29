Дебютировал новый семейный электрокроссовер BYD (фото) Сегодня 04:13 — Технологии&Авто

BYD Tang третьего поколения существенно подрос, Фото: BYD Auto

Электрокроссовер BYD Tang сменил поколение. Новая модель стала больше и современнее внутри, а ее запас хода существенно вырос. Электромобиль BYD Tang третьего поколения был презентован на автошоу в Чэнду и выйдет на рынок в четвертом квартале 2026 года.

Об этом сообщает сайт Autohome.

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Электрокроссовер позиционируют как младшего брата BYD Great Tang, поэтому он похож на эту модель. У него похожий силуэт и фары, соединенные диодной полосой. Новый BYD Tang существенно больше предшественника.

Запас хода электрокроссовера достигнет 850 км, Фото: BYD Auto

Габариты BYD Tang 2026:

длина — 5045 мм;

ширина — 1980 мм;

высота — 1740 мм;

колесная база — 2950 мм.

Большие размеры сделали электрокроссовер BYD Tang более просторный, а его салон кардинально изменился.

Узкий цифровой щиток приборов разместили сверху передней панели, а под ним разместили большой тачскрин.

Комплектацию пополнили холодильник, парковочный автопилот и система полуавтономного движения.

В салоне кардинально изменили компоновку передней панели, Фото: BYD Auto

Новый BYD Tang выйдет на рынок в 408-сильной заднеприводной версии, а его максимальная скорость составит 250 км/ч. Электрокроссовер оснастят пневмоподвеской.

BYD Tang 2026 стал просторнее внутри, Фото: BYD Auto

На выбор предложат батареи емкостью 88,7 и 105,8 кВт∙ч. В первом случае запас хода составит 730 км, во втором — 830−850 км.

Фокус По материалам:

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