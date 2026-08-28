Li Auto получила 253 млн долл. чистых убытков во втором квартале Сегодня 15:40 — Технологии&Авто

Li Auto получила 253 млн долл. чистых убытков во втором квартале

Китайский производитель электромобилей Li Auto понес чистые убытки и сократил выручку во втором квартале, убытки оказались больше прогнозов рынка, как и выручка.

Как отмечается в пресс-релизе компании, чистый убыток в апреле-июне составил 1,7 млрд юаней ($253 млн) по сравнению с прибылью в размере 1,09 млрд юаней за аналогичный период прошлого года. Эксперты, опрошенные Visible Alpha, в среднем прогнозировали убытки на уровне 1,5 млрд юаней.

Квартальная выручка Li Auto сократилась на 15% - до 25,67 млрд юаней. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал 25,17 млрд юаней. Поставки электромобилей Li Auto в апреле-июне упали на 11% - до 98,33 тыс. единиц против 111,07 тыс. единиц годом ранее.

Согласно прогнозу компании, в текущем квартале поставки автомобилей увеличатся на 1,9−7,3% в годовом сопоставлении и составят 95−100 тыс. единиц, тогда как выручка изменится несущественно и составит 26,6−28 млрд юаней.

fixygen По материалам:

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