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Регистрации новых грузовиков выросли на 18,8%

Технологии&Авто
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Регистрации новых грузовиков выросли на 18,8%
Регистрации новых грузовиков выросли на 18,8%
В июле 2026 года в Украине зафиксировали 1 949 перепродаж и первых регистраций грузовиков с полной массой более 3,5 тонн — на 1,2% меньше, чем в июне, но на 24,7% больше, чем в июле 2025 года.
Новых грузовиков зарегистрировали 266: на 18,8% больше июня и на 37,8% больше год к году. Общий результат почти не изменился за месяц, однако новая техника имела отчетливую положительную динамику.
Обзор охватывает грузовики полной массой более 3,5 тонн, кроме седельных тягачей, для которых Институт готовит отдельную статистику.
В 13-месячном ряду июль стал третьим по объему. Больше сделок и регистраций было только в мае 2026 года — 2026 и в июне — 1972.

Внутренние перепродажи — почти три четверти рынка

В июле структура рынка выглядела так:
  • Внутренние перепродажи — 1400, или 71,8%: на 25,0% больше, чем год назад.
  • Импорт подержанных — 283, или 14,5%: на 13,2% больше год к году.
  • Новые, изготовленные или переоборудованные в Украине — 150 или 7,7%: на 12,8% больше, чем в июле 2025 года.
  • Новые импортированные — 116, или 6,0%: на 93,3% больше года в год.
Сегмент новых грузовиков имел 266 регистраций, или 13,6% рынка. Его месячная динамика составила +18,8%, а годовая — +37,8%.
Среди марок во внутренних перепродажах лидировали:
  • Mercedes-Benz — 211;
  • MAN — 186;
  • ЗиЛ — 184;
  • ГАЗ — 125;
  • КамАЗ — 121.
Десять самых распространенных моделей:
  1. ЗИЛ 130 — 108;
  2. ГАЗ 3307−3309 — 67;
  3. Mercedes-Benz Atego — 51;
  4. Mercedes-Benz Vario — 51;
  5. MAN L2000 — 49;
  6. MAN TGA — 49;
  7. Mercedes-Benz Sprinter — 41;
  8. ЗИЛ 131 — 41;
  9. КамАЗ 5511 — 40;
  10. Iveco Daily — 35.
Такой рейтинг объединяет старые модели, давно находящиеся в украинском обращении, и европейские грузовики, переходящие между владельцами внутри страны.

Импорт б/у: Mercedes-Benz и MAN возглавляют список

Пять ведущих марок среди подержанных грузовиков, впервые зарегистрированных после ввоза из-за границы:
  • Mercedes-Benz — 98;
  • MAN — 80;
  • DAF — 24;
  • Volvo — 15;
  • Iveco — 13.
Десять самых распространенных моделей:
  1. Mercedes-Benz Sprinter — 40;
  2. Mercedes-Benz Atego — 35;
  3. MAN TGL — 33;
  4. MAN TGS — 20;
  5. MAN TGM — 19;
  6. DAF XF — 13;
  7. Volkswagen Crafter — 11;
  8. Iveco Daily — 10;
  9. Mercedes-Benz Actros — 9;
  10. DAF LF — 7.
В отличие от внутренних перепродаж, в верхней части этого рейтинга нет советских моделей: список формируют преимущественно европейские грузовики.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
Авто
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