Регистрации новых грузовиков выросли на 18,8%
Внутренние перепродажи — почти три четверти рынка
- Внутренние перепродажи — 1400, или 71,8%: на 25,0% больше, чем год назад.
- Импорт подержанных — 283, или 14,5%: на 13,2% больше год к году.
- Новые, изготовленные или переоборудованные в Украине — 150 или 7,7%: на 12,8% больше, чем в июле 2025 года.
- Новые импортированные — 116, или 6,0%: на 93,3% больше года в год.
- Mercedes-Benz — 211;
- MAN — 186;
- ЗиЛ — 184;
- ГАЗ — 125;
- КамАЗ — 121.
- ЗИЛ 130 — 108;
- ГАЗ 3307−3309 — 67;
- Mercedes-Benz Atego — 51;
- Mercedes-Benz Vario — 51;
- MAN L2000 — 49;
- MAN TGA — 49;
- Mercedes-Benz Sprinter — 41;
- ЗИЛ 131 — 41;
- КамАЗ 5511 — 40;
- Iveco Daily — 35.
Импорт б/у: Mercedes-Benz и MAN возглавляют список
- Mercedes-Benz — 98;
- MAN — 80;
- DAF — 24;
- Volvo — 15;
- Iveco — 13.
- Mercedes-Benz Sprinter — 40;
- Mercedes-Benz Atego — 35;
- MAN TGL — 33;
- MAN TGS — 20;
- MAN TGM — 19;
- DAF XF — 13;
- Volkswagen Crafter — 11;
- Iveco Daily — 10;
- Mercedes-Benz Actros — 9;
- DAF LF — 7.
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