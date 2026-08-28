Осторожно, самокат! Адвокат рассказал все, что следует знать о ДТП с самокатом или моноколесом Сегодня 14:48 — Технологии&Авто

Осторожно, самокат! Адвокат рассказал все, что следует знать о ДТП с самокатом или моноколесом

Электросамокат для многих давно стал обычным способом передвижения по городу. Но его водители часто воспринимают себя скорее как пешеходов, чем участников дорожного движения. И именно здесь могут возникнуть проблемы, особенно если дело доходит до ДТП.

Как рассказал в новом видео для Finance.ua адвокат, соучредитель и старший партнер адвокатского объединения Репон Александр Жовтан, закон приравнивает электросамокаты и моноколеса к транспортным средствам. Следовательно, их водители имеют не только права, но и несут ответственность.

Электросамокат — это транспортное средство?

В марте 2023 года в законодательство внесли изменения, определившие статус электросамокатов и моноколес. Речь идет о средствах мощностью до 1000 кВт, которые имеют от одного до четырех колес и могут развивать скорость до 25 км/ч.

«Это на 100% транспортное средство», — подчеркнул Жовтан.

В то же время владельцам таких средств не нужно получать водительское удостоверение. Также электросамокаты не обязаны иметь государственную регистрацию или номерные знаки.

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То есть сесть на электросамокат можно без прав, но это не значит, что водитель его освобождается от правил дорожного движения.

Где можно ездить на электросамокате

По правилам движение на электросамокате фактически приравнивается к передвижению на велосипеде.

Если на дороге есть велодорожка, нужно пользоваться именно ею. Если велодорожки нет — двигаться по крайней правой полосе дороги.

При этом важно помнить и о скорости. Для таких электросамокатов установлен предел до 25 км/ч. Если водитель его превышает, это может быть учтено при установлении причин ДТП.

Кто отвечает, если произошло ДТП

Одна из главных ошибок — считать, что водитель электросамоката имеет такой же статус, как пешеход. На самом деле, это не так.

«Тот, кто управлял самокатом, на 100% является водителем транспортного средства», — отметил Жовтан.

Соответственно такой человек может нести административную, гражданско-правовую и даже уголовную ответственность за свои действия.

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К примеру, если самокатчик выехал на дорогу из-за препятствия и столкнулся с автомобилем, автоматически определить виновного невозможно. Все зависит от конкретных обстоятельств аварии. Нарушения ПДД и причины ДТП будут устанавливаться полицией, следственными органами и экспертизой.

Также экспертиза может определить, повлияло ли на аварию превышение допустимой скорости.

Есть еще один немаловажный нюанс: если автомобиль столкнулся с электросамокатом, оформить Европротокол не выйдет.

Причина в том, что водители электросамокатов не обязаны иметь автогражданку. А Европротокол применяется при наличии соответствующей страховки у водителей.

Поэтому в случае ДТП с самокатом следует вызвать полицию, оформить событие и должным образом зафиксировать обстоятельства аварии.

Детальнее обо всех юридических нюансах — в видео по ссылке:

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