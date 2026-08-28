Осторожно, самокат! Адвокат рассказал все, что следует знать о ДТП с самокатом или моноколесом

Электросамокат для многих давно стал обычным способом передвижения по городу. Но его водители часто воспринимают себя скорее как пешеходов, чем участников дорожного движения. И именно здесь могут возникнуть проблемы, особенно если дело доходит до ДТП.
Как рассказал в новом видео для Finance.ua адвокат, соучредитель и старший партнер адвокатского объединения Репон Александр Жовтан, закон приравнивает электросамокаты и моноколеса к транспортным средствам. Следовательно, их водители имеют не только права, но и несут ответственность.
Электросамокат — это транспортное средство?
В марте 2023 года в законодательство внесли изменения, определившие статус электросамокатов и моноколес. Речь идет о средствах мощностью до 1000 кВт, которые имеют от одного до четырех колес и могут развивать скорость до 25 км/ч.
«Это на 100% транспортное средство», — подчеркнул Жовтан.
В то же время владельцам таких средств не нужно получать водительское удостоверение. Также электросамокаты не обязаны иметь государственную регистрацию или номерные знаки.
К примеру, если самокатчик выехал на дорогу из-за препятствия и столкнулся с автомобилем, автоматически определить виновного невозможно. Все зависит от конкретных обстоятельств аварии. Нарушения ПДД и причины ДТП будут устанавливаться полицией, следственными органами и экспертизой.
Также экспертиза может определить, повлияло ли на аварию превышение допустимой скорости.
Есть еще один немаловажный нюанс: если автомобиль столкнулся с электросамокатом, оформить Европротокол не выйдет.
Причина в том, что водители электросамокатов не обязаны иметь автогражданку. А Европротокол применяется при наличии соответствующей страховки у водителей.
Поэтому в случае ДТП с самокатом следует вызвать полицию, оформить событие и должным образом зафиксировать обстоятельства аварии.
Детальнее обо всех юридических нюансах — в видео по ссылке: