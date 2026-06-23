Штрафы за превышение скорости планируют повысить в несколько раз — размеры Сегодня 16:03 — Личные финансы

Штрафы за нарушение скоростного режима могут возрасти до 17 000 грн

В Верховной Раде готовится повышение штрафов за превышение скорости на дорогах. Соответствующий законопроект предполагает существенное усиление ответственности для водителей за нарушение скоростного режима.

Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

Какими будут штрафы

В настоящее время предусмотрены следующие штрафы:

превышение более чем на 20 км/ч — 340 грн;

более 50 км/ч — 1700 грн.

Законопроект, разработанный совместно с МВД и Национальной полицией «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за действия, приводящие к травматизму и смертности на дорогах», предлагает следующую градацию штрафов:

свыше 20 км/ч — 680 грн;

свыше 40 км/ч — 2040 грн;

свыше 60 км/ч — 2720 грн;

свыше 80 км/ч — 3400 грн;

превышение пять и более раз за год — 17 000 грн.

В Украине взялись за нарушителей ПДД

Ранее мы сообщали , что в Украине предлагают ввести градацию штрафов в зависимости от уровня превышения скорости. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, новые правила будут направлены прежде всего на тех, кто регулярно создает опасность для других участников движения.

Finance.ua писал , что среди комплекса решений для снижения аварийности на дорогах планируется:

усилить ответственность за систематические нарушения ПДД, в том числе за превышение скорости;

ввести более жесткие санкции для систематических нарушителей;

усовершенствовать системы автоматической и неавтоматической фиксации нарушений.

будет создана система, которая автоматически будет фиксировать количество нарушений и применять санкции к систематическим нарушителям. По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, на первом этапе

балльная система. Согласно 15 и более штрафных баллов, полиция может временно приостановить действие его водительского удостоверения. Для тех, кто получил «права» меньше года назад, этот «лимит» составляет 10 баллов. Подробно о том, как балльная система может работать в Украине и как это работает в мире, мы разбирались в статье Следующим этапом будетСогласно зарегистрированному законопроекту № 14133, если водитель получает, полиция можетДля тех, кто получил «права» меньше года назад, этот «лимит» составляет 10 баллов. Подробно о том, как балльная система может работать в Украине и как это работает в мире, мы разбирались в статье по ссылке.

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