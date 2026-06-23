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Штрафы за превышение скорости планируют повысить в несколько раз — размеры

Личные финансы
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Штрафы за нарушение скоростного режима могут возрасти до 17 000 грн
Штрафы за нарушение скоростного режима могут возрасти до 17 000 грн
В Верховной Раде готовится повышение штрафов за превышение скорости на дорогах. Соответствующий законопроект предполагает существенное усиление ответственности для водителей за нарушение скоростного режима.
Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

Какими будут штрафы

В настоящее время предусмотрены следующие штрафы:
  • превышение более чем на 20 км/ч — 340 грн;
  • более 50 км/ч — 1700 грн.
Законопроект, разработанный совместно с МВД и Национальной полицией «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за действия, приводящие к травматизму и смертности на дорогах», предлагает следующую градацию штрафов:
  • свыше 20 км/ч — 680 грн;
  • свыше 40 км/ч — 2040 грн;
  • свыше 60 км/ч — 2720 грн;
  • свыше 80 км/ч — 3400 грн;
  • превышение пять и более раз за год — 17 000 грн.

В Украине взялись за нарушителей ПДД

Ранее мы сообщали, что в Украине предлагают ввести градацию штрафов в зависимости от уровня превышения скорости. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, новые правила будут направлены прежде всего на тех, кто регулярно создает опасность для других участников движения.
Finance.ua писал, что среди комплекса решений для снижения аварийности на дорогах планируется:
  • усилить ответственность за систематические нарушения ПДД, в том числе за превышение скорости;
  • ввести более жесткие санкции для систематических нарушителей;
  • усовершенствовать системы автоматической и неавтоматической фиксации нарушений.
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По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, на первом этапе будет создана система, которая автоматически будет фиксировать количество нарушений и применять санкции к систематическим нарушителям.
Следующим этапом будет балльная система. Согласно зарегистрированному законопроекту № 14133, если водитель получает 15 и более штрафных баллов, полиция может временно приостановить действие его водительского удостоверения. Для тех, кто получил «права» меньше года назад, этот «лимит» составляет 10 баллов. Подробно о том, как балльная система может работать в Украине и как это работает в мире, мы разбирались в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ПДД
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