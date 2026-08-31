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В Украине создали самосвал Ford с дистанционным управлением (видео)

Технологии&Авто
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В Украине разработали и изготовили самосвал Ford с дистанционным управлением, который под удаленным управлением оператора может выполнять строительные работы.
Об этом сообщается в сообщении и 783-й бригады ДССТ.
«Работаем над новыми решениями. Внедряем технологии. Сохраняем главное — жизнь людей. Мы создали самосвал с дистанционным управлением для перевозки и доставки грузов», — отметили в бригаде.
Главная цель проекта
Максимально уменьшить риск для личного состава. Оператор управляет машиной дистанционно, а самосвал выполняет необходимые транспортные задания без постоянного присутствия водителя в кабине.
«Это не просто модернизация техники. Это практическое решение, направленное на сохранение жизни и здоровья военнослужащих», — добавили военные.
Самосвал американского бренда уже прошел полный цикл испытаний. Дальность управления, тип связи и другие характеристики разработки не уточняются.
Видео можно просмотреть здесь.
По материалам:
Finance.ua
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