В Украине создали самосвал Ford с дистанционным управлением (видео) Сегодня 22:07 — Технологии&Авто

В Украине разработали и изготовили самосвал Ford с дистанционным управлением, который под удаленным управлением оператора может выполнять строительные работы.

Об этом сообщается в сообщении и 783-й бригады ДССТ.

«Работаем над новыми решениями. Внедряем технологии. Сохраняем главное — жизнь людей. Мы создали самосвал с дистанционным управлением для перевозки и доставки грузов», — отметили в бригаде.

Главная цель проекта

Максимально уменьшить риск для личного состава. Оператор управляет машиной дистанционно, а самосвал выполняет необходимые транспортные задания без постоянного присутствия водителя в кабине.

«Это не просто модернизация техники. Это практическое решение, направленное на сохранение жизни и здоровья военнослужащих», — добавили военные.

Самосвал американского бренда уже прошел полный цикл испытаний. Дальность управления, тип связи и другие характеристики разработки не уточняются.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.